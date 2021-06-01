Грибной суп готовят со сметаной и маслом - рецепт от звездного шеф-повара

Победительница проекту "МастерШеф-2" Елизавета Глинская поделилась рецептом любимого грибного супа. Готовое блюдо украшает измельченным укропом.
"Моя семья обожает борщ. Он является фаворитом. На втором месте находится грибной суп с куриными фрикадельками и клецками. Уверена, что он вам понравится", - сказала Глинская.
Ингредиенты:
вода - 2-2,5 л
грибы - 250 г
сливочное масло - 2 ст. л.
растительное масло - 20 мл
лук - 2 шт.
картофель - 2-3 шт.
соль - по вкусу
Для фрикаделек:
куриный фарш - 400 г
яйцо - 1 шт.
мука - 1 ч. л.
соль - по вкусу
Для галушек:
яйца - 1 шт.
сметана - 2 ст. л.
мука - 2 ст. л.
соль - по вкусу
укроп - по вкусу
Приготовление:
Мелко нарезать грибы и лук, картофель - кубиком. Лук обжарить на масло до золотистого цвета. Добавить грибы и готовить в течение 10 минут. В кастрюлю переложить картофель и влить кипяток. Готовить на медленном огне 20-30 минут.
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Для фрикаделек смешать куриный фарш с яйцом и специями. Всыпать муку и перемешать. Для галушек яйцо, соль и сметану взбить до однородности. Всыпать муку.
Сформировать из приготовленного фарша фрикадельки и отправить в суп с помощью ложки. Перемешать и накрыть крышкой. Готовить 10 минут на малом огне. Всыпать специи по вкусу. Перед подачей готовый суп посыпать измельченным укропом.
Окрошка - один из самых популярных холодных супов, которые готовят весной и летом. Он легкий, полезный и одновременно питательный. Обычно овощи и мясо заливают сметаной сывороткой, минеральной водой или березовым соком.
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