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вторник, 01 июня 2021 14:46

Грибной суп готовят со сметаной и маслом - рецепт от звездного шеф-повара

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Грибной суп готовят со сметаной и маслом - рецепт от звездного шеф-повара
"Готовый суп настаиваю 15 минут", - сказала Елизавета Глинская. Фото: Liza Glinskaya / .facebook.com

Победительница проекту "МастерШеф-2" Елизавета Глинская поделилась рецептом любимого грибного супа. Готовое блюдо украшает измельченным укропом.

"Моя семья обожает борщ. Он является фаворитом. На втором месте находится грибной суп с куриными фрикадельками и клецками. Уверена, что он вам понравится", - сказала Глинская.

Ингредиенты:

вода - 2-2,5 л

грибы - 250 г

сливочное масло - 2 ст. л.

растительное масло - 20 мл

лук - 2 шт.

картофель - 2-3 шт.

соль - по вкусу

Для фрикаделек:

куриный фарш - 400 г

яйцо - 1 шт.

мука - 1 ч. л.

соль - по вкусу

Для галушек:

яйца - 1 шт.

сметана - 2 ст. л.

мука - 2 ст. л.

соль - по вкусу

укроп - по вкусу

Приготовление:

Мелко нарезать грибы и лук, картофель - кубиком. Лук обжарить на масло до золотистого цвета. Добавить грибы и готовить в течение 10 минут. В кастрюлю переложить картофель и влить кипяток. Готовить на медленном огне 20-30 минут.

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Для фрикаделек смешать куриный фарш с яйцом и специями. Всыпать муку и перемешать. Для галушек яйцо, соль и сметану взбить до однородности. Всыпать муку.

Сформировать из приготовленного фарша фрикадельки и отправить в суп с помощью ложки. Перемешать и накрыть крышкой. Готовить 10 минут на малом огне. Всыпать специи по вкусу. Перед подачей готовый суп посыпать измельченным укропом.

Окрошка - один из самых популярных холодных супов, которые готовят весной и летом. Он легкий, полезный и одновременно питательный. Обычно овощи и мясо заливают сметаной сывороткой, минеральной водой или березовым соком.

Автор: Влада Москвитис
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