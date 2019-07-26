Столкнулась с самым большим врагом: фотограф создала интересный проект

Фото: boredpanda.com

Дейзи Никсон до того, как увлечься фотоискусством, 10 лет назад страдала анорексией. Страх перед едой был самым большим врагом женщины.

Все фотографии фотографа объединяет общий стиль, пишет Вoredpanda.

"Я выздоровела чудом и начала видеть пищу в новом свете. Мой муж и самый большой поклонник приобрел мне фотоаппарат Nikon и курс фотографии с замечательным преподавателем. С этого началась новая страница в жизни. Пища, которая когда-то забрала радость жизни, стала моим вдохновением", - говорит Никсон.

Дейзи пытается изобразить еду на своих фотографиях как объект восхищения, таинственности, красоты и произведения искусства, который нужно признавать, уважать и наслаждаться.

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"Люблю создавать фотографии, которые заставляют людей задумываться, как я сделала снимок. Кадр, который не может быть разгадан гуглом. Люблю индивидуальность каждой фотографии и бесконечные возможности", - рассказывает женщина.

Фитнес-модель Хэтти Бойдл, поборовшая анорексию, поделилась с поклонниками очередным мотивирующим видео. Звезда позирует в спальне в леопардовом бикини и в разных позах демонстрирует свое роскошное тело. В подростковом возрасте Хетти весила 26 килограммов и только с помощью врачей и собственной силы воли справилась с этой болезнью.