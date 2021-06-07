Шпинатные блины с клубникой: Лиза Глинская раскрыла секреты аппетитного блюда

Победительница проекта "Мастер Шеф-2" Елизавета Глинская поделилась рецептом аппетитных блинов с клубникой и шпинатом. Изюминкой блюда стал крем шантийи, или также известный, как взбитые сливки.
Ингредиенты:
Для теста:
молоко - 250 мл
яйца - 1 шт.
мука - 100 г
масло - 100 мл
сахар - 10 г
шпинат - 50 г
соль - щепотка
клубника и малина - 100 г
Для крема:
сливки - 150 мл
сахарная пудра - 20 г
маскарпоне - 50 г
Приготовление:
Помыть и просушить шпинат. Соедините с молоком, яйцом, сахаром, солью и маслом - измельчить в блендере до однородности. Всыпать муку и смешать. Обжарить блины с обеих сторон. Смазать тонким слоем масла. Для крема смешать все ингредиенты и взбить до однородности. Помыть и порезать клубнику, добавить сахарную пудру, малину и смешать. Выложите блины на тарелку. Украсить каждый из них кремом и ягодами.
"Раз-два и роскошное ресторанное блюдо в домашних условиях готово, объедение", "Как же все прекрасно, красиво и эстетично. Елизавета, браво", - прокомментировали подписчики Глинской новый рецепт.
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Елизавета Глинская рассказала, как приготовить аппетитные блины, родом из детства. Чтобы блюдо получилось пышным, кулинарка добавляет дрожжи. Готовоые блинчики подает со сметаной или любимым джемом.
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