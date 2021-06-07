Шпинатные блины с клубникой: Лиза Глинская раскрыла секреты аппетитного блюда

Победительница проекта "Мастер Шеф-2" Елизавета Глинская поделилась рецептом аппетитных блинов с клубникой и шпинатом. Изюминкой блюда стал крем шантийи, или также известный, как взбитые сливки.

Автор: instsgram/lizaglinskaya Готовое блюдо Глинская подает со свежими ягодами.

Ингредиенты:

Для теста:

молоко - 250 мл

яйца - 1 шт.

мука - 100 г

масло - 100 мл

сахар - 10 г

шпинат - 50 г

соль - щепотка

клубника и малина - 100 г

Для крема:

сливки - 150 мл

сахарная пудра - 20 г

маскарпоне - 50 г

Приготовление:

Помыть и просушить шпинат. Соедините с молоком, яйцом, сахаром, солью и маслом - измельчить в блендере до однородности. Всыпать муку и смешать. Обжарить блины с обеих сторон. Смазать тонким слоем масла. Для крема смешать все ингредиенты и взбить до однородности. Помыть и порезать клубнику, добавить сахарную пудру, малину и смешать. Выложите блины на тарелку. Украсить каждый из них кремом и ягодами.

"Раз-два и роскошное ресторанное блюдо в домашних условиях готово, объедение", "Как же все прекрасно, красиво и эстетично. Елизавета, браво", - прокомментировали подписчики Глинской новый рецепт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как стильно украсить десерт клубникой: показали оригинальные идеи подачи

Елизавета Глинская рассказала, как приготовить аппетитные блины, родом из детства. Чтобы блюдо получилось пышным, кулинарка добавляет дрожжи. Готовоые блинчики подает со сметаной или любимым джемом.