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воскресенье, 10 января 2021 06:31

Шоколад не вреден для зубов: интересные факты

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10 января все сладкоежки мира отмечают день черного шоколада. Более трех тысяч лет назад, первыми людьми попробовавшими плоды необычного дерева, стали представители древней цивилизации ольмеков. Они и называли какао-дерево "какава", которое стало прародителем нынешнего "какао".

На смену ольмекам пришли майя, и какао стало культовым деревом для племени. Европа узнала о шоколаде в XVI в. Его завез испанский завоеватель Кортес, который возвращался из похода на Мексику. Шоколад был дорогим продуктом и позволить себе его могли лишь состоятельные люди.

Автор: Dima Valkov: Pexels
  Шоколад не вреден для зубов и не способствует заболеванию кариесом.
Шоколад не вреден для зубов и не способствует заболеванию кариесом.

Интересные факты:

- Темные сорта шоколада стимулируют выброс эндорфинов - гормонов счастья, которые воздействуют на центр удовольствия, улучшают настроение и поддерживают тонус организма.

- Около 20% арахиса и 40% миндаля, которые вырабатываются в мире, идут в качестве добавок к шоколадным изделиям.

- Регулярное потребление черного шоколада, или какао улучшает кровоснабжение кожи и образование коллагена.

- Чтобы изготовить 450 грамм шоколада необходимо около 400 какао бобов.

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- Какао и шоколад могут быть полезным пациентам с болезнью Альцгеймера и тем, кто перенес инсульт.

- Шоколад не вреден для зубов и не способствует заболеванию кариесом.

- Первая плитка шоколада была выпущена в Англии в 1842 году.

- Аромат шоколада вызывает расслабление.

- Какао бобы имеют 400 ароматов и 300 вкусов.

Диетологи советуют потреблять больше темного какао-порошка или немного горького черного шоколада. Это эффективно дополнит рацион микроэлементами и клетчаткой без вредных последствий. Чтобы выбрать качественный шоколад, следует покупать тот, в котором не менее 70% какао.

В Бельгии признали пиво и шоколад жизненно необходимыми товарами. Именно поэтому во время карантина магазины, где продают эти продукты.

techfood.pto.org.ua
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Дата
10
января

Шоколад не вреден для зубов: интересные факты

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