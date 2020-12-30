Пиво и шоколад будут продавать в карантин

В Бельгии признали пиво и шоколад жизненно необходимыми товарами.
Именно поэтому во время карантина магазины, где продают эти продукты, будут работать, сообщили в ТСН.Ранок.
Бельгийский шоколад славится во всем мире. Большинство производителей имеют давнюю историю и специализированные магазины для продажи товаров.
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По словам кондитеров, шоколад - это тоже еда, поэтому их лавки так же могут работать, как и продуктовые.
Так же считают и пивовары, которые убеждены в том, что пиво очень укоренилось в повседневную жизнь людей. Они попросили не закрывать маленькие пивоварни. Правительство Бельгии поддержало производителей.
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