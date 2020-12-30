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суббота, 02 января 2021 18:47

Пиво и шоколад будут продавать в карантин

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Пиво и шоколад будут продавать в карантин
Бельгийский шоколад славится во всем мире. Фото: pinterest.com

В Бельгии признали пиво и шоколад жизненно необходимыми товарами.

Именно поэтому во время карантина магазины, где продают эти продукты, будут работать, сообщили в ТСН.Ранок.

Бельгийский шоколад славится во всем мире. Большинство производителей имеют давнюю историю и специализированные магазины для продажи товаров.

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По словам кондитеров, шоколад - это тоже еда, поэтому их лавки так же могут работать, как и продуктовые.

Так же считают и пивовары, которые убеждены в том, что пиво очень укоренилось в повседневную жизнь людей. Они попросили не закрывать маленькие пивоварни. Правительство Бельгии поддержало производителей.

Услуги аниматоров 2020 стали дешевле. Цены на Деда Мороза и Снегурочку снизились на 30%.

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Дата
02
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