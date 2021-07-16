Сочный бургер: как приготовить идеальную котлету

 
Ексклюзивы
1/5
Обвалилась цена самой дорогой ягоды: за неделю голубика подешевела на 200 грн
Обвалилась цена самой дорогой ягоды: за неделю голубика подешевела на 200 грн
Просмотров: 1818
"Идет пена, и дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
"Идет пена, и дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
Просмотров: 486
"Выгодный олигархам" – новый закон не ликвидирует причины долгов облгазов
"Выгодный олигархам" – новый закон не ликвидирует причины долгов облгазов
Просмотров: 153
+37°С, дожди и грозы - погода будет испытывать украинцев еще неделю
+37°С, дожди и грозы - погода будет испытывать украинцев еще неделю
Просмотров: 693
"Не дамо продати мову": под Радой митингующие подрались с правоохранителями
"Не дамо продати мову": под Радой митингующие подрались с правоохранителями
Просмотров: 810
"Банковая хочет забрать МВД себе": какие изменения ожидает министерство после Авакова
"Банковая хочет забрать МВД себе": какие изменения ожидает министерство после Авакова
Просмотров: 423
"До 24 лет не знал о Голодоморе" - Юрий Андрухович
"До 24 лет не знал о Голодоморе" - Юрий Андрухович
Просмотров: 513
"Больше пиара, чем дорог": проект Зеленского превратился в коррупционную кормушку
"Больше пиара, чем дорог": проект Зеленского превратился в коррупционную кормушку
Просмотров: 495
"Большая стройка" Зеленского: результатом будет бедная страна с хорошими дорогами
"Большая стройка" Зеленского: результатом будет бедная страна с хорошими дорогами
1 Просмотров: 810
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Просмотров: 1854
Фото
Все фото
28
12
5
11
7
Жуткие и роскошные одновременно: показали овощи, которые наводят ужас
Жуткие и роскошные одновременно: показали овощи, которые наводят ужас
Талантливые самоучки похвастались впечатляющими блюдами
Талантливые самоучки похвастались впечатляющими блюдами
Три одесских блюда, которые погружают в местный колорит
Три одесских блюда, которые погружают в местный колорит
Противно и неаппетитно: фото блюд, которые шокируют подачей
Противно и неаппетитно: фото блюд, которые шокируют подачей
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Видео
Все видео
Сочный бургер: как приготовить идеальную котлету
Сочный бургер: как приготовить идеальную котлету
Лакомство с детства: как приготовить ягодный кисель по рецепту Глинской
Лакомство с детства: как приготовить ягодный кисель по рецепту Глинской
Как приготовить популярный тертый пирог: рецепт от Глинской
Как приготовить популярный тертый пирог: рецепт от Глинской
Проверенный рецепт поразит родных - кулинар научила запекать лодочки
Проверенный рецепт поразит родных - кулинар научила запекать лодочки
Рецепт лакомств от Глинской: как приготовить полезные конфеты без сахара
Рецепт лакомств от Глинской: как приготовить полезные конфеты без сахара
Интервью
1/5
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Просмотров: 621
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Просмотров: 1854
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
Просмотров: 549
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
Просмотров: 639
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Просмотров: 351
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
16 июля 2021
Просмотров: 126
Собачі будки культури
Днями Ініціативна група "Першого грудня" та Український ПЕН виступили зі спільною заявою. Дали оцінку ситуації, в якій опинилися українські ...
суббота, 17 июля 2021 02:28

Сочный бургер: как приготовить идеальную котлету

  Комментировать

Залогом идеального бургера есть булка и котлета. Секретом приготовления мясной части блюда, поделился украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.

Автор: klopotenko.com
  Котлеты для бургера должны быть не толстые, где-то в сантиметр толщиной.
Котлеты для бургера должны быть не толстые, где-то в сантиметр толщиной.

"Сегодня готовим бургер с говяжьей котлетой - это просто и вкусно. Если вы будете ждать гостей, просто сделайте котлеты для бургера заранее, добавьте специи и положите в морозильную камеру на несколько часов - котлета будет сочной и вкусной. Добавьте любимые овощи и соусы - и божественный результат гарантирован, а главное - формирование бургера займет минимальное количество времени", - сказал Клопотенко.

Ингредиенты:

Для котлеты:

говяжий и свиной фарш - по 250 г,

приправа к фаршу - по вкусу,

соль и перец - по вкусу.

Дополнительно:

булка для бургера - 4 шт.,

листья салата 4-8 шт.,

сладкая американская горчица - 4 ч. л.,

кетчуп - 4 ч. л.,

сыр - 4 куска,

томат - 1 шт.,

соленый огурец - 1 шт.,

красный лук - 1 шт.

Приготовление:

Булки для бургера разрезать вдоль пополам и поджарить на сухой сковороде гриль до золотистой корочки. В большую миску выложить фарш, добавить соль, перец и специи. Можно сделать из свинины и говядины, тогда котлета будет идеально вкусной. Тщательно перемешать и сформировать из него котлеты, которые по диаметру будут подходить к размеру булочек. Тарелку завернуть пищевой пленкой, выложить сверху сформированы котлеты и поставить в морозильную камеру на 1-1,5 часа. Благодаря этому котлеты останутся более сочными и лучше будут держать форму. Достать из морозилки и поджарить по несколько минут с каждой стороны на сухой сковороде гриль. Томат и лук нарезать тонкими кружочками, соленый огурец - продольными слайсами. Булочки смазать горчицей и кетчупом. Выложить котлету, ломтик сыра, томаты, огурцы и лук, сверху - салат. Накрыть верхней булкой, смазанной кетчупом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сочности бургеру придает жирная котлета

Рулет с вишнями - десерт, который пахнет бабушкиными руками и детством. Хоть и на первый взгляд кажется, что приготовить такой же просто, на самом деле, есть определенные хитрости, которые надо знать. Особенно, когда приходится работать с дрожжевым тестом. Кулинарный эксперт Евгений Клопотенко поделился рецептом ароматного вишневого пирога и рассказал, как приготовить так, чтобы блюдо получилось сочным и нежным одновременно.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сочный бургер: как приготовить идеальную котлету». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Порошенко передал военным оборудования на миллион гривен
Порошенко передал военным оборудования на миллион гривен 26 Просмотров: 18803
Аномальная жара спадет: назвали дату
Аномальная жара спадет: назвали дату 1 Просмотров: 11124
Гороскоп на 16 июля: для кого эта пятница станет особенной
Гороскоп на 16 июля: для кого эта пятница станет особенной
 1 Просмотров: 8460
Гороскоп на 15 июля: такого предсказания не ожидал никто
Гороскоп на 15 июля: такого предсказания не ожидал никто
 1 Просмотров: 7056
Рада уволила Авакова - ему пригрозили тюрьмой
Рада уволила Авакова - ему пригрозили тюрьмой 1 Просмотров: 4905
Кухня
Гастрономический путеводитель по индийской кухне: три блюда, которые стоит попробовать
Гастрономический путеводитель по индийской кухне: три блюда, которые стоит попробовать
 Просмотров: 144
Судья "Мастер шеф" поделилась рецептом хитового летнего десерта
Судья "Мастер шеф" поделилась рецептом хитового летнего десерта Просмотров: 144
Жуткие и роскошные одновременно: показали овощи, которые наводят ужас
Жуткие и роскошные одновременно: показали овощи, которые наводят ужас
28
 Просмотров: 1782
Лакомство с детства: как приготовить ягодный кисель по рецепту Глинской
Лакомство с детства: как приготовить ягодный кисель по рецепту Глинской
 Просмотров: 180
Талантливые самоучки похвастались впечатляющими блюдами
Талантливые самоучки похвастались впечатляющими блюдами
12
 Просмотров: 855
Больше всего комментируют
26
Порошенко передал военным оборудования на миллион гривен
3
Арестович завел пластинку Колесниченко-Кивалова о "региональном статусе русского"
2
Российских военных заставят учить статью Путина об Украине
1
Гороскоп на 15 июля: такого предсказания не ожидал никто
1
Рада уволила Авакова - ему пригрозили тюрьмой
Голосов: 772
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть