Сочный бургер: как приготовить идеальную котлету

Залогом идеального бургера есть булка и котлета. Секретом приготовления мясной части блюда, поделился украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.

Автор: klopotenko.com Котлеты для бургера должны быть не толстые, где-то в сантиметр толщиной.

"Сегодня готовим бургер с говяжьей котлетой - это просто и вкусно. Если вы будете ждать гостей, просто сделайте котлеты для бургера заранее, добавьте специи и положите в морозильную камеру на несколько часов - котлета будет сочной и вкусной. Добавьте любимые овощи и соусы - и божественный результат гарантирован, а главное - формирование бургера займет минимальное количество времени", - сказал Клопотенко.

Ингредиенты:

Для котлеты:

говяжий и свиной фарш - по 250 г,

приправа к фаршу - по вкусу,

соль и перец - по вкусу.

Дополнительно:

булка для бургера - 4 шт.,

листья салата 4-8 шт.,

сладкая американская горчица - 4 ч. л.,

кетчуп - 4 ч. л.,

сыр - 4 куска,

томат - 1 шт.,

соленый огурец - 1 шт.,

красный лук - 1 шт.

Приготовление:

Булки для бургера разрезать вдоль пополам и поджарить на сухой сковороде гриль до золотистой корочки. В большую миску выложить фарш, добавить соль, перец и специи. Можно сделать из свинины и говядины, тогда котлета будет идеально вкусной. Тщательно перемешать и сформировать из него котлеты, которые по диаметру будут подходить к размеру булочек. Тарелку завернуть пищевой пленкой, выложить сверху сформированы котлеты и поставить в морозильную камеру на 1-1,5 часа. Благодаря этому котлеты останутся более сочными и лучше будут держать форму. Достать из морозилки и поджарить по несколько минут с каждой стороны на сухой сковороде гриль. Томат и лук нарезать тонкими кружочками, соленый огурец - продольными слайсами. Булочки смазать горчицей и кетчупом. Выложить котлету, ломтик сыра, томаты, огурцы и лук, сверху - салат. Накрыть верхней булкой, смазанной кетчупом.

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