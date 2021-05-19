Секреты бургера: сочные котлеты от екперта Татьяны Литвиновой

 
Ексклюзивы
1/5
Люди умоляли о спасении: очевидец рассказала, как падал воздушный шар
Люди умоляли о спасении: очевидец рассказала, как падал воздушный шар
Просмотров: 360
Нардеп Шевченко не воспользовался шансом от Зеленского
Нардеп Шевченко не воспользовался шансом от Зеленского
Просмотров: 315
Насиловали, угрожали пистолетом и били: как живет Кагарлык через год после громкой истории
Насиловали, угрожали пистолетом и били: как живет Кагарлык через год после громкой истории
Просмотров: 1251
Мы обречены на соседство с Россией – Наталья Ворожбит о войне, "Плохих дорогах", и 10 лет жизни в Москве
Мы обречены на соседство с Россией – Наталья Ворожбит о войне, "Плохих дорогах", и 10 лет жизни в Москве
Просмотров: 828
День вышиванки, стычкы под судом и феерическое Евровидение - интересные фото за неделю
День вышиванки, стычкы под судом и феерическое Евровидение - интересные фото за неделю
Просмотров: 486
Есть 3 ч на спасение: какие симптомы указывают на инфаркт
Есть 3 ч на спасение: какие симптомы указывают на инфаркт
Просмотров: 2340
Газ может стоить на треть меньше - экономист
Газ может стоить на треть меньше - экономист
Просмотров: 756
Медреформа и зарплата врачей. Чем должен заняться Ляшко в правительстве
Медреформа и зарплата врачей. Чем должен заняться Ляшко в правительстве
1 Просмотров: 378
Польский мэр заставляет украинцев вакцинироваться от Covid-19
Польский мэр заставляет украинцев вакцинироваться от Covid-19
Просмотров: 423
Поиски пропавшей в Турции одесситки: альпинисты осмотрели гору, а полиция пошла по селам
Поиски пропавшей в Турции одесситки: альпинисты осмотрели гору, а полиция пошла по селам
Просмотров: 783
Фото
Все фото
7
2
10
10
6
Ароматное вино из сирени: пошаговый рецепт
Ароматное вино из сирени: пошаговый рецепт
Как готовить и с чем есть яйца: советы диетолога
Как готовить и с чем есть яйца: советы диетолога
Как приготовить мороженое из сирени: рецепт изысканного весеннего лакомства
Как приготовить мороженое из сирени: рецепт изысканного весеннего лакомства
Украшения из конфет: показали 15 трендовых идей для торта
Украшения из конфет: показали 15 трендовых идей для торта
Кексы как букеты: кондитер учит делать впечатляющие десерты
Кексы как букеты: кондитер учит делать впечатляющие десерты
Видео
Все видео
Секреты бургера: сочные котлеты от екперта Татьяны Литвиновой
Секреты бургера: сочные котлеты от екперта Татьяны Литвиновой
Кондитерка поделилась рецептом домашнего наполеона
Кондитерка поделилась рецептом домашнего наполеона
Райское наслаждение: рецепт кокосового торта без яиц от эксперта
Райское наслаждение: рецепт кокосового торта без яиц от эксперта
Справится даже ребенок. Глинская рассказала, как приготовить аппетитные маффины
Справится даже ребенок. Глинская рассказала, как приготовить аппетитные маффины
"Так просто" - Клопотенко поделился рецептом домашнего майонеза
"Так просто" - Клопотенко поделился рецептом домашнего майонеза
Интервью
1/5
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1476
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 279
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 342
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 432
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Просмотров: 54
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
23 мая 2021
Просмотров: 567
Важка хвороба
– Збираємо всім селом гроші для Дмитра, – каже Оксана. Її колишній однокласник був один із найзаможніших у селі поблизу Львова. 10 ...
понедельник, 24 мая 2021 14:21

Секреты бургера: сочные котлеты от екперта Татьяны Литвиновой

  Комментировать
Секреты бургера: сочные котлеты от екперта Татьяны Литвиновой
Как приготовить бургеры: рецепт от кулинара Татьяны Литвиновой.Фото: domashniy.ru

Кулинар Татьяна Литвинова поделилась рецептом приготовления котлеты для бургера. Чтобы она была сочной, в мясной фарш добавила сало и тщательно отбила.

Ингредиенты:

800 г говядины

200 г сала

томаты

соленые огурцы

бекон

салат Айсберг

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Райское наслаждение рецепт кокосового торта без яиц от эксперта

Приготовление:

Мясо с салом измельчить в мясорубке. В готовый фарш добавить специи и все отбить.

На пергаменте сформировать котлеты с помощью кулинарного кольца 11 см. Сверху накрыть пергаментом, поставить в холодильник на 1 ч.

Положить на разогретую решетку котлеты, обжарить на углях с двух сторон 3-5 мин. Томаты и огурцы нарезать кольцами. Сыр, бекон - ломтиками.

Чтобы булочка была мягкой и нежной, подержать над паром 30 сек. Разрезать пополам, выложить на решетку.

На горячую котлету положить сыр с двух сторон. Дальше - томатный соус, салат, готовую котлету с сыром, сверху - томаты, бекон, сбрызнуть маслом.

Вторую часть булочки смазать горчицей. Накрыть бургер, закрепить шпажкой и положить на тарелку.

Кулинарная експертка Татьяна Литвинова готовит булочки для бургеров. Они подойдут для домашних посиделок и пикника. Выпечка получается пышной и вкусной. Советует для нежной текстуры подержать тесто над паром 30 секунд.

Автор: Екатерина Романчук
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Секреты бургера: сочные котлеты от екперта Татьяны Литвиновой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
мая

Сегодня отмечают День славянской письменности и культуры

Расстреляли украинского генерала

Князь женился на дочери половецкого хана

Активист зарезал нападавшего

На шахте взорвался метан: 50 погибших

Самое читаемое
Гороскоп на 24-30 мая: чем ошеломит май напоследок
Гороскоп на 24-30 мая: чем ошеломит май напоследок
 Просмотров: 9180
Скандальная Морозюк вызвала фурор фото в минибикини
Скандальная Морозюк вызвала фурор фото в минибикини
5
 Просмотров: 7533
Мисс идеальная грудь захватила горячими фото
Мисс идеальная грудь захватила горячими фото
5
 Просмотров: 6003
Гороскоп на 23 мая: кого ждет непостижимый успех
Гороскоп на 23 мая: кого ждет непостижимый успех
 Просмотров: 4977
Экс-супруга Dzidzio продемонстрировала стройные ноги и поделилась методом мотивации
Экс-супруга Dzidzio продемонстрировала стройные ноги и поделилась методом мотивации Просмотров: 4824
Кухня
От буженины к рулетам: что приготовить из индейки
От буженины к рулетам: что приготовить из индейки
 Просмотров: 9
Раскрыли рецепты, которые меняют отношение к скумбрии
Раскрыли рецепты, которые меняют отношение к скумбрии Просмотров: 1899
Кондитерка поделилась рецептом домашнего наполеона
Кондитерка поделилась рецептом домашнего наполеона
 Просмотров: 4077
Как обычный омлет превратить в изысканную запеканку
Как обычный омлет превратить в изысканную запеканку Просмотров: 351
Испания дома: три блюда, которые раскрывают колорит страны
Испания дома: три блюда, которые раскрывают колорит страны
5
 Просмотров: 261
Больше всего комментируют
6
В Киеве задержали белорусского активиста. Он хотел засыпать посольство навозом
4
Украина хочет получить от НАТО понимание перспектив членства - представитель МИД
2
Путин готов обсуждать с Зеленским Крым
1
Фонд Порошенко доставил помощь пенсионерам, многодетным семьям и семьям погибших воинов
1
Нардеп от Слуг увлекся задержанием Протасевича
Голосов: 1767
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть