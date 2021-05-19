Секреты бургера: сочные котлеты от екперта Татьяны Литвиновой

Как приготовить бургеры: рецепт от кулинара Татьяны Литвиновой.Фото: domashniy.ru

Кулинар Татьяна Литвинова поделилась рецептом приготовления котлеты для бургера. Чтобы она была сочной, в мясной фарш добавила сало и тщательно отбила.

Ингредиенты:

800 г говядины

200 г сала

томаты

соленые огурцы

бекон

салат Айсберг

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Приготовление:

Мясо с салом измельчить в мясорубке. В готовый фарш добавить специи и все отбить.

На пергаменте сформировать котлеты с помощью кулинарного кольца 11 см. Сверху накрыть пергаментом, поставить в холодильник на 1 ч.

Положить на разогретую решетку котлеты, обжарить на углях с двух сторон 3-5 мин. Томаты и огурцы нарезать кольцами. Сыр, бекон - ломтиками.

Чтобы булочка была мягкой и нежной, подержать над паром 30 сек. Разрезать пополам, выложить на решетку.

На горячую котлету положить сыр с двух сторон. Дальше - томатный соус, салат, готовую котлету с сыром, сверху - томаты, бекон, сбрызнуть маслом.

Вторую часть булочки смазать горчицей. Накрыть бургер, закрепить шпажкой и положить на тарелку.

Кулинарная експертка Татьяна Литвинова готовит булочки для бургеров. Они подойдут для домашних посиделок и пикника. Выпечка получается пышной и вкусной. Советует для нежной текстуры подержать тесто над паром 30 секунд.