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вторник, 02 февраля 2021 09:15

Рыба в тесте: как приготовить сочную блюдо

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Рыба в тесте выглядит по-царски. А готовится на раз-два. Это блюдо разбавит повседневный рацион.

Для блюда берут только морскую рыбу. Речная водянистая и не хорошо сочетается с тестом. Исключением является только щука.

Автор: recept.ua
  Легкий рецепт рыбы в тесте
Легкий рецепт рыбы в тесте

Ингредиенты:

200 г маргарина

1,5 стакана муки

6 ст. л. воды

2 рыбы хек

2 ст. л. лимонного сока

1 лук

1 морковь

1 яйцо

Приготовление:

Натереть на крупной терке маргарин. Добавить муку, соль и воду. Замесить тесто, замотать в пакет и положить на 15 мин. в морозилку. Затем раскатать в прямоугольник. Снова положить в морозилку. Так повторить 3 раза.

Легче справляться с рыбой и готовым слоеным тестом. На 2 рыбины надо его упаковка на 500 г. Заранее нарисовать на листке с запасом, как должен выглядеть рыба.

Вырезать эту нарисованную рыбу на раскатанное тесто. На него положить почищенный рыбу и полить лимонным соком. Накрыть зажаркой из лука и тертой морковки.

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С лишнего теста вырезать полоски. Их мазать взбитым яйцом с одной стороны и приложить по бокам до теста. Так тесто будет держаться вместе.

Из оставшихся вырезать кольца и лепить друг к другу на рыбу, чтобы напоминали чешую. Председатель рыбы формировать надрезами на тесте. Затем сверху мазать взбитым яйцом.

Печь в разогретой духовке 30 мин. при температуре 180 градусов. Резать на куски шириной 2 см и подаю на стол.

Ужин должен быть легким и полезным. Из-за диетологи не советуют употреблять перед сном мясо и жирную пищу. Лучше отдать предпочтение овощам и кисломолочным продуктам. Одна из самых полезных блюд тушеная капуста. Она не только полезна, но и стоит не дорого.

Автор: Екатерина Романчук
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