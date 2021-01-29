Рыба в тесте: как приготовить сочную блюдо

Рыба в тесте выглядит по-царски. А готовится на раз-два. Это блюдо разбавит повседневный рацион.
Для блюда берут только морскую рыбу. Речная водянистая и не хорошо сочетается с тестом. Исключением является только щука.
Ингредиенты:
200 г маргарина
1,5 стакана муки
6 ст. л. воды
2 рыбы хек
2 ст. л. лимонного сока
1 лук
1 морковь
1 яйцо
Приготовление:
Натереть на крупной терке маргарин. Добавить муку, соль и воду. Замесить тесто, замотать в пакет и положить на 15 мин. в морозилку. Затем раскатать в прямоугольник. Снова положить в морозилку. Так повторить 3 раза.
Легче справляться с рыбой и готовым слоеным тестом. На 2 рыбины надо его упаковка на 500 г. Заранее нарисовать на листке с запасом, как должен выглядеть рыба.
Вырезать эту нарисованную рыбу на раскатанное тесто. На него положить почищенный рыбу и полить лимонным соком. Накрыть зажаркой из лука и тертой морковки.
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С лишнего теста вырезать полоски. Их мазать взбитым яйцом с одной стороны и приложить по бокам до теста. Так тесто будет держаться вместе.
Из оставшихся вырезать кольца и лепить друг к другу на рыбу, чтобы напоминали чешую. Председатель рыбы формировать надрезами на тесте. Затем сверху мазать взбитым яйцом.
Печь в разогретой духовке 30 мин. при температуре 180 градусов. Резать на куски шириной 2 см и подаю на стол.
Ужин должен быть легким и полезным. Из-за диетологи не советуют употреблять перед сном мясо и жирную пищу. Лучше отдать предпочтение овощам и кисломолочным продуктам. Одна из самых полезных блюд тушеная капуста. Она не только полезна, но и стоит не дорого.
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