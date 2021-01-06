Рождественский пирог напоминает настоящую березу

Выпечка должна быть не только вкусного, но и оригинально оформленной. Для этого не нужна мастика или другие присыпки. Просто идея и пример выполнения.
Праздничного рождественского березового рулета раскрыла Юлия Вилич, кулинарный блогер из Луцка.
В нем вместо березового сока, кокосовый пломбирная крем. Он спрятан в нежном ванильном бисквите.
Ингредиенты:
яйца - 5 шт.
сахар - 130г
мука - 130г
лимонная цедра
пакетик ванильного сахара
1 ч. л. разрыхлителя
Кокосовая паста:
кокосовая стружка - 120 г
ванильный сахар - пакетик
Для крема:
сметана - 450 мл
сахар - 200 г
яйца - 3 шт
мука - 3 ст. л
крахмал - 1 ст. л
ванильный сахар
сливочное масло - 400 г
Приготовление:
Отдельно взбивать желтки с сахаром. Добавить ванильный сахар. Масса должна быть пышная и света. Добавить просеянную муку с разрыхлителем.
В другой миске еще белки взбить. Их аккуратно ввести в тесто. Его распределить по противне и выпекать 15 мин. при 180 ° С. Еще теплым сделать рулет и дать ему остыть.
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Смешать все для кокосовой пасты в блендере до состояния каши. Для крема смешать все продукты в кастрюле с толстым дном, кроме масла. Поставить на малый огонь и довести массу до загустения 10 мин. Перелить в другую емкость, накрыть пленкой и охладить до комнатной температуры.
Сливочное масло взбить 5 мин. и по ложке добавить заварной смесь, не останавливаясь взбивать. В конце добавить кокосовую пасту.
Помазать рулет кремом и поставить в холодильник.
На Рождество заканчивается пост и люди часто готовятся мясо. Его можно просто запечь со специями или попробовать новые сочетания. Речь не о авокадо, ананас или манго. Можно добавить простые продукты и получить вкусное блюдо.
Это позволит подойти к этому делу с креативом - несколько переиначить традиции и приготовить на Рождество оригинальные мясные блюда.
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