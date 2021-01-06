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среда, 06 января 2021 16:05

Рождественский пирог напоминает настоящую березу

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Выпечка должна быть не только вкусного, но и оригинально оформленной. Для этого не нужна мастика или другие присыпки. Просто идея и пример выполнения.

Праздничного рождественского березового рулета раскрыла Юлия Вилич, кулинарный блогер из Луцка.

В нем вместо березового сока, кокосовый пломбирная крем. Он спрятан в нежном ванильном бисквите.

Автор: facebook.com
 

Ингредиенты:

яйца - 5 шт.

сахар - 130г

мука - 130г

лимонная цедра

пакетик ванильного сахара

1 ч. л. разрыхлителя

Кокосовая паста:

кокосовая стружка - 120 г

ванильный сахар - пакетик

Для крема:

сметана - 450 мл

сахар - 200 г

яйца - 3 шт

мука - 3 ст. л

крахмал - 1 ст. л

ванильный сахар

сливочное масло - 400 г

Приготовление:

Отдельно взбивать желтки с сахаром. Добавить ванильный сахар. Масса должна быть пышная и света. Добавить просеянную муку с разрыхлителем.

В другой миске еще белки взбить. Их аккуратно ввести в тесто. Его распределить по противне и выпекать 15 мин. при 180 ° С. Еще теплым сделать рулет и дать ему остыть.

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Смешать все для кокосовой пасты в блендере до состояния каши. Для крема смешать все продукты в кастрюле с толстым дном, кроме масла. Поставить на малый огонь и довести массу до загустения 10 мин. Перелить в другую емкость, накрыть пленкой и охладить до комнатной температуры.

Сливочное масло взбить 5 мин. и по ложке добавить заварной смесь, не останавливаясь взбивать. В конце добавить кокосовую пасту.

Помазать рулет кремом и поставить в холодильник.

На Рождество заканчивается пост и люди часто готовятся мясо. Его можно просто запечь со специями или попробовать новые сочетания. Речь не о авокадо, ананас или манго. Можно добавить простые продукты и получить вкусное блюдо.

Это позволит подойти к этому делу с креативом - несколько переиначить традиции и приготовить на Рождество оригинальные мясные блюда.

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Дата
06
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