Россияне воруют украинский борщ

Цена на борщ в Словении

В крупнейшем гипермаркете Словении национальное блюдо Украины борщ - назвали русским супом. Продают в 480 граммовых банках за 68,33 грн.

Украинка Инна Демченко в социальной сети создала акцию "борщ – это традиционное украинское блюдо".

"Прошу всех украинцев Словении , Украины и мира откликнуться и выставить у себя хэштег на английском, словенской или украинском. Речь идет о нашей культуре и идентичности", - говорит она.

По ее словам, постоянно слышит от местных: "русский суп – борщ". Никто не знает, что он – украинский. Очень сильная российская пропаганда действует в Словении. У нас забирают даже национальные блюда.

"Украински борщ надо защищать, - говорит кулинарный эксперт Евгений Клопотенко. – Надо ввести блюдо в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО и зарегистрировать официально, как исключительно украинское блюдо. Еда – это часть культурного наследия. Именно через нее самый удобный способ идентифицировать и распространить информацию про любую нацию".

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Словения - размером с Киевскую область. Можно увидеть все основные крутые места страны за 3-5 дней от моря до Альп, говорит украинец Евгений Чеботарев, который основал CEO агентство путешествий WellCo.