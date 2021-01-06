Раскрыли простой рецепт имбирного печенья

Имбирное печенье обычно готовят во время новогодних и рождественских праздников. Фото: Pavel Danilyuk from Pexels

Имбирное печенье - хрустящая и ароматная выпечка, популярность которой особенно возрастает зимой. Ведь в большинстве стран мира такой десерт считают символом рождественских праздников. Готовят с добавлением меда, гвоздики, имбиря и корицы.

Ингредиенты:

сливочное масло - 125 г

сахар - 100 г

мед - 125 мл

желток куриный - 125 мл

мука - 375 г

сахарная пудра - стакан

сок одного лимона

сухой имбирь - 1 ч. л.

корица - 1/2 ч. л.

молотая гвоздика - 1/2

сода - 1 ч. л.

кондитерские краски, посыпка, драже - для декора

Приготовление:

Взбить масло с сахаром. Добавить мед, желток и повторно смешать. Всыпать муку, пряности и соду. Замесить тесто и поставить в холодильник на час. Раскатать на листе пергаментной бумаги охлажденное тесто и вырезать фигурки. Переложить на противень. Выпекать в духовке 10 минут при температуре 180 ° С Для глазури соединить сахарную пудру с лимонным соком и перемешать. Разделить глазурь на несколько сосудов, в каждую добавить по капле кондитерских красок. Если нет кондитерского мешка можно отрезать уголок одноразового пакета, залить в него глазурь и украсить таким образом печенье. Пока глазурь не застывшая, присыпать ее драже. Готовый десерт подавать холодным.

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Кутья - главное блюдо рождественского стола. Традиционно готовится из пшеничной каши, меда, мака и орехов. Однако имеет множество вариаций, ведь в каждом регионе страны готовится по своему.