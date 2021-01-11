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Раскрыли аппетитную закуску на Старый Новый год

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Раскрыли аппетитную закуску на Старый Новый год
Время приготовления 40 мин. Фото: The Castlebar: Pexels

На Старый Новый год хочется удивить гостей чем-то оригинальным. Крокеты с курицей - идеальная закуска, которая придется по вкусу каждому. Готовится быстро и просто.

Ингредиенты:

картофель - 500 г

соль - 1 ч. л.

лук - 1 шт.

вареное яйцо - 1 шт.

отварное мясо птицы - 400 г

изюм - 1 ч. л.

сливочное масло - 1 ст. л.

измельченная зелень петрушки - 1 ч. л.

сушеный тимьян - 1/4 ч. л.

мясной бульон - 1 ст. л.

куриный желток - 1 шт.

кукурузная мука - 2-3 ст. л.

масло - 2 ст. л.

Приготовление:

Картофель очистить, разрезать на четвертинки, варить 25-30 минут в подсоленной воде. Лук, яйцо и мясо птицы мелко порезать. Изюм промыть под теплой водой, обсушить. На разогретом сливочном масле обжарить лук до прозрачности. Добавить зелень петрушки, тимьян, изюм и мясной бульон. Перемешать, добавить рубленые яйца и мясо птицы. Снять с огня, дать остыть. Картофель размять, предварительно слив воду, добавить желток, перемешать. В сотейнике разогреть масло для жарки. Смоченными холодной водой руками сформировать из мясного фарша шарики размером с грецкий орех, или сделать что-то наподобие пальчиков, и облепить их картофельным пюре. Крокеты обвалять в кукурузной муке и со всех сторон подрумянить в горячем масле до готовности. Закуску подавать горячей вместе со сметанным соусом.

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Шеф-повар Евгений Клопотенко предлагает к праздничному столу оригинальный рецепт приготовления филе минтая с нежным голландским соусом. Изюминкой блюда стала манная крупа.

lifestyle.segodnya.ua
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