Райское наслаждение: рецепт кокосового торта без яиц от эксперта

Кулинарная експертка Татьяна Литвинова поделилась рецептом ароматного кокосового торта.

О нем рассказала на своем канале в YouTube.

Автор: patee.ru Рецепты Татьяна Литвиновой: как сделать нежный кокосовый торт

"Кокосовый торт - вкусный и нежный десерт, который понравится всем. Готовится без яиц, с добавлением кокосового молока и муки, соком и цедрой лайма, который добавляет изысканного вкуса", - пояснила Татьяна Литвинова.

Ингредиенты:

300 г кокосовой стружки

400 мл кокосового молока

200 мл воды

1 банан

200 г сахара

50 г крахмала

10 г ванильного сахара

1 лайм

18 г разрыхлителя

Ингредиенты для крема:

400 мл кокосового молока

250 мл воды

50 г кукурузного крахмала

40 г кокосового муки

150 г белого шоколада

1 лайм (цедра)

Приготовление:

Кокосовую стружку измельчить в кофемолке, банан - вилкой. Выжать сок из лайма.

В миске соединить муку, сахар, молоко, банан, крахмал, ванильный сахар, разрыхлитель, сок лайма. Перемешать до однородности.

Разогреть духовку до температуры 180 градусов. Форму 22 см застелить пергаментом, налить тесто и печь 40 мин.

Для приготовления крема в кастрюлю вылить воду и кокосовое молоко. Довести до кипения и снять с огня.

В миске соединить крахмал с мукой, выложить в кастрюлю. Перемешать венчиком, довести до кипения и варить 1 мин.

Снять с огня, добавить шоколад и перемешать. Добавить цедру лайм и охладить.

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Торт разрезать пополам. Закрепить в форме корж, смазать кремом и выложить второй корж с кремом. Украсить кокосовой стружкой и цедрой Поставить в холодильник на 5-8 часов.

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