Райское наслаждение: рецепт кокосового торта без яиц от эксперта

Кулинарная експертка Татьяна Литвинова поделилась рецептом ароматного кокосового торта.
О нем рассказала на своем канале в YouTube.
"Кокосовый торт - вкусный и нежный десерт, который понравится всем. Готовится без яиц, с добавлением кокосового молока и муки, соком и цедрой лайма, который добавляет изысканного вкуса", - пояснила Татьяна Литвинова.
Ингредиенты:
300 г кокосовой стружки
400 мл кокосового молока
200 мл воды
1 банан
200 г сахара
50 г крахмала
10 г ванильного сахара
1 лайм
18 г разрыхлителя
Ингредиенты для крема:
400 мл кокосового молока
250 мл воды
50 г кукурузного крахмала
40 г кокосового муки
150 г белого шоколада
1 лайм (цедра)
Приготовление:
Кокосовую стружку измельчить в кофемолке, банан - вилкой. Выжать сок из лайма.
В миске соединить муку, сахар, молоко, банан, крахмал, ванильный сахар, разрыхлитель, сок лайма. Перемешать до однородности.
Разогреть духовку до температуры 180 градусов. Форму 22 см застелить пергаментом, налить тесто и печь 40 мин.
Для приготовления крема в кастрюлю вылить воду и кокосовое молоко. Довести до кипения и снять с огня.
В миске соединить крахмал с мукой, выложить в кастрюлю. Перемешать венчиком, довести до кипения и варить 1 мин.
Снять с огня, добавить шоколад и перемешать. Добавить цедру лайм и охладить.
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Торт разрезать пополам. Закрепить в форме корж, смазать кремом и выложить второй корж с кремом. Украсить кокосовой стружкой и цедрой Поставить в холодильник на 5-8 часов.
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