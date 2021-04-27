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Пряный и с кислинкой: назвали три соуса, которые выгодно подчеркивают вкус шашлыка

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Ароматный шашлык будет вкуснее, если к нему подать соответствующий соус. Он способен не только придать блюду инной вкусовой окрас, но и скрыть немало недостатков. Универсального соуса нет, подбирают в зависимости от вида мяса.

Горчично-яичный соус к свинине

Автор: Malidate Van from Pexels
  Такой соус отменно сочетается с овочами гриль.
Такой соус отменно сочетается с овочами гриль.

Ингредиенты:

майонез или сметана - 200 г

горчица - 3 ст. л.

куриные желтки - 2 шт.

сахар, соль - щепотка

Приготовление:

Смешать майонез или жирную сметану, горчицу, щепотку соли, столько же сахара и отваренные куриные желтки. Перемешать вилкой до однородности и перекласть в соусницу.

Соево-имбирный соус к птице

Автор: Valeria Boltneva from Pexels
  Пикантный соус подчеркивает вкус нежной курицы.
Пикантный соус подчеркивает вкус нежной курицы.

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Ингредиенты:

чеснок - зубец

петрушка - 3 стебля

майонез - 120 г

кетчуп - 80 г

соевый соус - 3 ст. л.

имбирь - 1 ч. л.

соль, перец - по вкусу

Приготовление:

Выдавить чеснок, мелко нарезать петрушку. Добавить майонез, кетчуп, соевый соус и натертый имбирь, если свежего нет, можно добавить щепотку сушеного. Перемешать все ингредиенты и подать к столу.

Ореховый соус к баранине

Автор: Klaus Nielsen from Pexels
  Время приготовления 15 минут.
Время приготовления 15 минут.

Ингредиенты:

мясной бульон - 2 стакана

грецкие орехи - стакан

чеснок - 2 зубца

укроп - по вкусу

лук - 2 шт.

лимонный сок - по вкусу

соль, перец - по вкусу

Приготовление:

В сотейник налить два стакана любого горячего мясного бульона. Очищенные грецкие орехи измельчают в блендере. Выдавить чеснок, мелко нарезать лук и укроп. Смешать все ингредиенты с бульоном, добавить несколько капель сока лимона и всыпать щепотку соли и перца. Когда соус слегка загустеет - он готов.

Традиционно шашлык готовят на свежем воздухе. Но в связи с пандемией выбраться на природу удастся не всем. Поэтому поджарить кусок аппетитного мяса можно даже на сковороде. К тому же это займет меньше времени, чем обычно. По вкусу получится не хуже, чем на костре.

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