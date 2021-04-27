Пряный и с кислинкой: назвали три соуса, которые выгодно подчеркивают вкус шашлыка

Ароматный шашлык будет вкуснее, если к нему подать соответствующий соус. Он способен не только придать блюду инной вкусовой окрас, но и скрыть немало недостатков. Универсального соуса нет, подбирают в зависимости от вида мяса.
Горчично-яичный соус к свинине
Ингредиенты:
майонез или сметана - 200 г
горчица - 3 ст. л.
куриные желтки - 2 шт.
сахар, соль - щепотка
Приготовление:
Смешать майонез или жирную сметану, горчицу, щепотку соли, столько же сахара и отваренные куриные желтки. Перемешать вилкой до однородности и перекласть в соусницу.
Соево-имбирный соус к птице
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Ингредиенты:
чеснок - зубец
петрушка - 3 стебля
майонез - 120 г
кетчуп - 80 г
соевый соус - 3 ст. л.
имбирь - 1 ч. л.
соль, перец - по вкусу
Приготовление:
Выдавить чеснок, мелко нарезать петрушку. Добавить майонез, кетчуп, соевый соус и натертый имбирь, если свежего нет, можно добавить щепотку сушеного. Перемешать все ингредиенты и подать к столу.
Ореховый соус к баранине
Ингредиенты:
мясной бульон - 2 стакана
грецкие орехи - стакан
чеснок - 2 зубца
укроп - по вкусу
лук - 2 шт.
лимонный сок - по вкусу
соль, перец - по вкусу
Приготовление:
В сотейник налить два стакана любого горячего мясного бульона. Очищенные грецкие орехи измельчают в блендере. Выдавить чеснок, мелко нарезать лук и укроп. Смешать все ингредиенты с бульоном, добавить несколько капель сока лимона и всыпать щепотку соли и перца. Когда соус слегка загустеет - он готов.
Традиционно шашлык готовят на свежем воздухе. Но в связи с пандемией выбраться на природу удастся не всем. Поэтому поджарить кусок аппетитного мяса можно даже на сковороде. К тому же это займет меньше времени, чем обычно. По вкусу получится не хуже, чем на костре.
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