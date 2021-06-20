Проверенный рецепт поразит родных - кулинар научила запекать лодочки

Овощные рецепты на пике популярности в начале лета. Тогда достаточно зелени, с которой можно экспериментировать. Так и сделала повар Татьяна Литвинова, запекает кабачки с мясом и сыром. Она утверждает, что блюдо понравится всей семье.
"Если нет соуса, добавьте ароматные травы, тертые свежие томаты или острый перец чили. Морковь и лук обжарьте на масле ГХИ, которое можно приготовить в домашних условиях", - пояснила Татьяна Литвинова.
Ингредиенты:
3 кабачки
400 г фарша (свинина)
50 г лука
50 г моркови
100 г сыра Моцарелла
1 ч. л. соли
Приготовление:
Кабачки разрезать пополам. В середине сделать надрез, ложкой забрать мягкую часть.
Морковь натереть на мелкой терке, а лук порезать кубиками. Их обжарить и смешать с фаршем.
Добавить соль, соус, перемешать до однородной консистенции.
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Из фарша сформировать шарики, выложить в лодочки кабачков. Их положить в форму для запекания.
Сыр нарезать ломтиками, выложить на фарш.
Разогреть духовку до температуры 180 градусов. Затем там печь кабачки 25 минут.
Кулинарная експертка и судья "Мастер шеф" Татьяна Литвинова готовит полезные сырники по собственному рецепту. Их делает из сыра, апельсинового сока, кураги, цедры, семенами чиа. Подает со сметаной или йогуртом.
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