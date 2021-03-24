Постное меню от Клопотенка: английский пирог поражает вкусом

В Великий пост запрещено есть мясные и молочные продукты. Но и из овощей можно приготовить вкусные блюда. Например, пастуший пирог из овощей и чечевицы.
Рецепт этой английской блюда дал на сайте Евгений Клопотенко, победитель кулинарного шоу "МастерШеф" и реформатор школьного питания.
Ингредиенты:
1 стакан чечевицы,
2 помидора,
1 лук,
1 ст. л. томатной пасты,
0,5 ч. л. тмина,
1 морковь,
2 зубчика чеснока,
100 мл овощного бульона или воды,
500 г картофеля,
2 ст. л. оливкового масла,
200 г шампиньонов.
Приготовление:
Шампиньоны очистить от кожуры и нарезать тонкими слайсами. Лук - мелкими кубиками, а морковь натереть на крупной терке. Их вместе поджарить на сковороде в масле.
Томаты и чеснок порезать средними кубиками. Тоже зажарить с остальными овощами.
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Добавить 1 ст. л. томатной пасты и 100 мл овощного бульона. Тушить 7 мин. Добавить в сковороду измельченный чеснок.
Чечевицу отварить в подсоленной воде до готовности. Добавить к овощам. Посолить и поперчить по вкусу.
Добавить 0,5 ч. л. тмина, перемешать, тушить минуту.
Картофель сварить до готовности. Растолочь пестиком с добавлением оливкового масла. Выложить готовую начинку из овощей с чечевицей в форму для запекания и равномерно распределить по форме.
Покрыть слоем картофельного пюре и отправить в духовку с температурой 180°С на 20 мин. до появления румяной корочки.
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