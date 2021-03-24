Постное меню от Клопотенка: английский пирог поражает вкусом

Клопотенко готовит постный пирог, который понравятся каждому. Фото: klopotenko.com

В Великий пост запрещено есть мясные и молочные продукты. Но и из овощей можно приготовить вкусные блюда. Например, пастуший пирог из овощей и чечевицы.

Рецепт этой английской блюда дал на сайте Евгений Клопотенко, победитель кулинарного шоу "МастерШеф" и реформатор школьного питания.

Ингредиенты:

1 стакан чечевицы,

2 помидора,

1 лук,

1 ст. л. томатной пасты,

0,5 ч. л. тмина,

1 морковь,

2 зубчика чеснока,

100 мл овощного бульона или воды,

500 г картофеля,

2 ст. л. оливкового масла,

200 г шампиньонов.

Приготовление:

Шампиньоны очистить от кожуры и нарезать тонкими слайсами. Лук - мелкими кубиками, а морковь натереть на крупной терке. Их вместе поджарить на сковороде в масле.

Томаты и чеснок порезать средними кубиками. Тоже зажарить с остальными овощами.

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Добавить 1 ст. л. томатной пасты и 100 мл овощного бульона. Тушить 7 мин. Добавить в сковороду измельченный чеснок.

Чечевицу отварить в подсоленной воде до готовности. Добавить к овощам. Посолить и поперчить по вкусу.

Добавить 0,5 ч. л. тмина, перемешать, тушить минуту.

Картофель сварить до готовности. Растолочь пестиком с добавлением оливкового масла. Выложить готовую начинку из овощей с чечевицей в форму для запекания и равномерно распределить по форме.

Покрыть слоем картофельного пюре и отправить в духовку с температурой 180°С на 20 мин. до появления румяной корочки.

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