Популярный коктейль из сериала "Секс и город" готовят за минуту

Свою славу коктейль "Космполитен" получил благодаря сериалу "Секс и город". Главные героини обожали этот напиток, поэтому часто заказывали в ресторанах.
В классическом варианте готовится из водки, ликера трипл-сек, лимонного и клюквенного сока. Чтобы вкус был более экзотическим рекомендуют добавить клюквенную водку.
Ингредиенты:
клюквенная водка - 50 г
ликер трипл-сек - 30 г
клюквенный морс - 80 г
сахарный сироп - 10 г
лимонный фреш - 15 г
лед - по вкусу
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Приготовление:
Смешать в шейкере все ингредиенты. Перелить в бокал. Добавить колотый лед. Украсить апельсиновой цедрой, или кусочком лайма.
Этот коктейль называют "Томохито". Потому, что по рецепту он напоминает классический мохито, однако готовят его из томатов. Напиток слабоалкогольный, но с насыщенным вкусом.
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