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вторник, 25 февраля 2020 18:26

Первая стадия гниения: из какого мяса готовят лучшие стейки

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Лучшие стейки готовят из мраморной говядины. Мясо выдерживают в специальных камерах с определенной температурой и влажностью. Происходит ферментация, которая является первой стадией гниения. Процесс безопасен, именно он делает стейк нежным и сочным.

"Чтобы сделать хороший стейк, следует использовать мраморную говядину. Так называется, потому что на срезе мясо имеет мраморный вид", - рассказал Gazeta.ua Дмитрий Борисов, столичный ресторатор.

Автор: Тарас Подолян
  Самые лучшие стейки готовят из мраморной говядины. Чем больше тонких жировых слоев, тем выше цена мяса.
Самые лучшие стейки готовят из мраморной говядины. Чем больше тонких жировых слоев, тем выше цена мяса.

Мраморная говядина - сорт мяса с тонкими жировыми прослойками. Благодаря им в процессе быстрой тепловой обработки жир превращается в мясные соки. Чем больше тонких слоев, тем выше цена.

"Чтобы стейк был мягким, нежным, сочным, держим мясо в камерах, где есть специальный температурный режим и режим влажности. Мясо выдерживаем от 20 до 60 дней. За это время лишняя влага выходит, а вкус концентрируется. Происходит ферментация, по сути это первая стадия гниения, которая нам позволяет есть сочный стейк. Мясо окисляются бактериями, разрушаются волокна. Это контролируемый процесс, он безопасен ", - добавил Борисов.

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Для приготовления качественных стейков используют мясо молодых быков. Их длительное время держат на молочном вскармливании, далее переводят на выпас. Через некоторое время помещают в индивидуальные стойла, где подвешивают на специальных стропах. Они не дают им двигаться, но и не позволяют жиру накапливаться в одном месте.

В Украине появилось "растительное мясо" от Beyond meat. Его готовят из горохового белка, крахмала и кокосового масла. По вкусу и запаху искусственное мясо практически не отличается от говядины. В старт-ап вложили деньги Леонардо ДиКаприо и Билл Гейтс. Новинка стала популярной в мире.

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