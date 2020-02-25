Первая стадия гниения: из какого мяса готовят лучшие стейки

Лучшие стейки готовят из мраморной говядины. Мясо выдерживают в специальных камерах с определенной температурой и влажностью. Происходит ферментация, которая является первой стадией гниения. Процесс безопасен, именно он делает стейк нежным и сочным.

"Чтобы сделать хороший стейк, следует использовать мраморную говядину. Так называется, потому что на срезе мясо имеет мраморный вид", - рассказал Gazeta.ua Дмитрий Борисов, столичный ресторатор.

Автор: Тарас Подолян Самые лучшие стейки готовят из мраморной говядины. Чем больше тонких жировых слоев, тем выше цена мяса.

Мраморная говядина - сорт мяса с тонкими жировыми прослойками. Благодаря им в процессе быстрой тепловой обработки жир превращается в мясные соки. Чем больше тонких слоев, тем выше цена.

"Чтобы стейк был мягким, нежным, сочным, держим мясо в камерах, где есть специальный температурный режим и режим влажности. Мясо выдерживаем от 20 до 60 дней. За это время лишняя влага выходит, а вкус концентрируется. Происходит ферментация, по сути это первая стадия гниения, которая нам позволяет есть сочный стейк. Мясо окисляются бактериями, разрушаются волокна. Это контролируемый процесс, он безопасен ", - добавил Борисов.

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Для приготовления качественных стейков используют мясо молодых быков. Их длительное время держат на молочном вскармливании, далее переводят на выпас. Через некоторое время помещают в индивидуальные стойла, где подвешивают на специальных стропах. Они не дают им двигаться, но и не позволяют жиру накапливаться в одном месте.

В Украине появилось "растительное мясо" от Beyond meat. Его готовят из горохового белка, крахмала и кокосового масла. По вкусу и запаху искусственное мясо практически не отличается от говядины. В старт-ап вложили деньги Леонардо ДиКаприо и Билл Гейтс. Новинка стала популярной в мире.