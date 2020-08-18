Пережить жару: назвали рецепты вкусного мороженого на палочке

В жару одним из самых востребованных десертов является мороженое. Для удобства его делают на палочке. Ее вставляют сразу, а после охлаждения мороженое аккуратно вынимают из формы. Для этого нужно положить формы на несколько секунд под струю горячей воды. Так оттает от стенок.

Ягодное

Автор: freepik.com Мороженое на палочке созревает 2:00 в морозилке

Ингредиенты:

1 банан

1 стакан ягод

100 г фруктового или ягодного сока

Приготовление:

Мелко порезать на мелкие куски банан и ягоды. Взбить в блендере до однородности.

Смесь разлить в специальные формочки для мороженого и вставить палочки.

Поставить форму с мороженым в морозилку на 2 часа.

Карамельное

Автор: cepolina.com Мороженое на палочке созревает 2:00 в морозилке

Ингредиенты:

3 яичных желтка

100 г сгущенного молока

150 г сливок 33%

Приготовление:

Перемешать желтки и сгущенное молоко с сахаром.

Взбить до однородной массы миксером и варить на среднем огне до загустения. Важно постоянно помешивать и не перегревать, иначе масса может расслоиться и появятся комки.

Взбить холодные сливки до пиков без сахара.

Когда яичная смесь остынет, подмешать в нее сливки. Добавить орехи, шоколадную крошку, мякоть фруктов.

Разлить по формочкам и поставить в морозильную камеру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Блюда на Спаса 3 оригинальные рецепты праздничной выпечки

Мороженое с дыней

Автор: freepik.com Мороженое на палочке созревает 2:00 в морозилке

Ингредиенты:

300 г мякоти дыни

250 мл сливок

150 г сахара

Приготовление:

Мякоть дыни нарезать кубиками и измельчить в блендере.

Измельчить дыню в однородное пюре.

Налить холодные сливки в миску и взбить с сахаром. Перемешать пюре из дыни и взбитые сливки.

Взять формочки для фруктового льда, налить в них дынно-сливочную смесь, оставив немного свободного места, и вставить палочки.

Отправить в морозильную камеру на несколько часов.

Арбуз можно не только наслаждаться из кусков. Из него можно приготовить лимонад, шейк или щербет. Ягоду необходимо заморозить. Для этого нарезать его на куски, положить на лист пергаментной бумаги и положить в морозилку. После их замораживания можно переложить в герметичные пакеты и хранить 3 месяца. Затем сочный арбуз хорошо сочетать со льдом и молоком.