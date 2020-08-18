Пережить жару: назвали рецепты вкусного мороженого на палочке

 
Ексклюзивы
1/5
Независимость - это революции. Во время последней за свободу заплатили кровью
Независимость - это революции. Во время последней за свободу заплатили кровью
Просмотров: 189
Как ситуация в Беларуси влияет на экономику Украины
Как ситуация в Беларуси влияет на экономику Украины
Просмотров: 441
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Просмотров: 504
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Просмотров: 2619
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
Просмотров: 2367
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
Просмотров: 558
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1341
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 945
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2403
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1512
Фото
Все фото
11
14
11
19
16
Летний соблазн: показали впечатляющие идеи украшения ягодных кексов
Летний соблазн: показали впечатляющие идеи украшения ягодных кексов
Фантазия шокирует: как изысканно украсить торт ягодами и фруктами
Фантазия шокирует: как изысканно украсить торт ягодами и фруктами
Аппетитная выдумка: яркие идеи подачи нарезки овощей на стол
Аппетитная выдумка: яркие идеи подачи нарезки овощей на стол
Впечатляющие идеи: как украсить торт на день рождения девочки
Впечатляющие идеи: как украсить торт на день рождения девочки
Фантазия поражает: как составить букеты из ягод и фруктов
Фантазия поражает: как составить букеты из ягод и фруктов
Видео
Все видео
Раскрыли секрет известного напитка "Крем-сода"
Раскрыли секрет известного напитка "Крем-сода"
Рецепт картофеля, за который дали Орден поварихе из села
Рецепт картофеля, за который дали Орден поварихе из села
Россияне воруют украинский борщ
Россияне воруют украинский борщ
Торты с бриллиантами и пирожные со съедобными цветами: как создают диетические сладости
Торты с бриллиантами и пирожные со съедобными цветами: как создают диетические сладости
Американское посольство в Киеве раскрыло рецепт идеальной индейки
Американское посольство в Киеве раскрыло рецепт идеальной индейки
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1746
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 945
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1800
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 774
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2403
Колонка
Лілія Дворецька
Лілія Дворецька
18 августа 2020
Просмотров: 0
Ніщо твоє не належить тобі
– Ідеш на змагання з плавання. Крапка, – каже мені 8-річній вожата в дитячому таборі десь під Києвом влітку 1997-го. Попри сльози й ...
вторник, 18 августа 2020 15:48

Пережить жару: назвали рецепты вкусного мороженого на палочке

  Комментировать

В жару одним из самых востребованных десертов является мороженое. Для удобства его делают на палочке. Ее вставляют сразу, а после охлаждения мороженое аккуратно вынимают из формы. Для этого нужно положить формы на несколько секунд под струю горячей воды. Так оттает от стенок.

Ягодное

Автор: freepik.com
  Мороженое на палочке созревает 2:00 в морозилке
Мороженое на палочке созревает 2:00 в морозилке

Ингредиенты:

1 банан

1 стакан ягод

100 г фруктового или ягодного сока

Приготовление:

Мелко порезать на мелкие куски банан и ягоды. Взбить в блендере до однородности.

Смесь разлить в специальные формочки для мороженого и вставить палочки.

Поставить форму с мороженым в морозилку на 2 часа.

Карамельное

Автор: cepolina.com
  Мороженое на палочке созревает 2:00 в морозилке
Мороженое на палочке созревает 2:00 в морозилке

Ингредиенты:

3 яичных желтка

100 г сгущенного молока

150 г сливок 33%

Приготовление:

Перемешать желтки и сгущенное молоко с сахаром.

Взбить до однородной массы миксером и варить на среднем огне до загустения. Важно постоянно помешивать и не перегревать, иначе масса может расслоиться и появятся комки.

Взбить холодные сливки до пиков без сахара.

Когда яичная смесь остынет, подмешать в нее сливки. Добавить орехи, шоколадную крошку, мякоть фруктов.

Разлить по формочкам и поставить в морозильную камеру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Блюда на Спаса 3 оригинальные рецепты праздничной выпечки

Мороженое с дыней

Автор: freepik.com
  Мороженое на палочке созревает 2:00 в морозилке
Мороженое на палочке созревает 2:00 в морозилке

Ингредиенты:

300 г мякоти дыни

250 мл сливок

150 г сахара

Приготовление:

Мякоть дыни нарезать кубиками и измельчить в блендере.

Измельчить дыню в однородное пюре.

Налить холодные сливки в миску и взбить с сахаром. Перемешать пюре из дыни и взбитые сливки.

Взять формочки для фруктового льда, налить в них дынно-сливочную смесь, оставив немного свободного места, и вставить палочки.

Отправить в морозильную камеру на несколько часов.

Арбуз можно не только наслаждаться из кусков. Из него можно приготовить лимонад, шейк или щербет.

Ягоду необходимо заморозить. Для этого нарезать его на куски, положить на лист пергаментной бумаги и положить в морозилку. После их замораживания можно переложить в герметичные пакеты и хранить 3 месяца. Затем сочный арбуз хорошо сочетать со льдом и молоком.

segodnya.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пережить жару: назвали рецепты вкусного мороженого на палочке». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
августа

Основали первую награду независимой Украины

Президента взяли под домашний арест

Из Крыма начали выселять людей

Украинцы и поляки договорились о перемирии

Из Москвы в Запорожье прибыли 2 самолета со взрывчаткой

Родился "убийца" Моцарта

Добровольческие батальоны попытались взять под контроль Иловайск

Миллионер скрылся с места смертельной аварии

Самое читаемое
На границе с Украиной нашли &quot;кладбище&quot; военной техники РФ
На границе с Украиной нашли "кладбище" военной техники РФ
10
 Просмотров: 27568
Показали животных, сорвавших генетический джекпот
Показали животных, сорвавших генетический джекпот
15
 Просмотров: 12267
Оккупанты в Крыму начали издавать газету на украинском языке. Крымчане считают, что это провокация
Оккупанты в Крыму начали издавать газету на украинском языке. Крымчане считают, что это провокация
 Просмотров: 8163
Окончание войны Путиным и слезы русских матерей - Кравчук сделал заявление касательно Донбасса
Окончание войны Путиным и слезы русских матерей - Кравчук сделал заявление касательно Донбасса 1 Просмотров: 6624
Из Москвы в Запорожье прибыли 2 самолета со взрывчаткой
Из Москвы в Запорожье прибыли 2 самолета со взрывчаткой
 Просмотров: 5562
Кухня
Блюда на Спаса: 3 оригинальные рецепты праздничной выпечки
Блюда на Спаса: 3 оригинальные рецепты праздничной выпечки Просмотров: 180
Коктейли из шампанского: 3 легкие летние рецепты
Коктейли из шампанского: 3 легкие летние рецепты Просмотров: 36
Летний соблазн: показали впечатляющие идеи украшения ягодных кексов
Летний соблазн: показали впечатляющие идеи украшения ягодных кексов
11
 Просмотров: 333
Не так опасна, как говорят: вся правда о лапше быстрого приготовления
Не так опасна, как говорят: вся правда о лапше быстрого приготовления Просмотров: 81
На Маковея готовят испанский пирог с особым кремом
На Маковея готовят испанский пирог с особым кремом Просмотров: 45
Больше всего комментируют
6
Лукашенко огорчила позиция "родной Украины"
3
Кузьме дали Героя Украины
2
"Шахтёр" позорно проиграл полуфинальный матч Лиги Европы
1
В Сомали боевики атаковали отель: более 10 погибших
1
Окончание войны Путиным и слезы русских матерей - Кравчук сделал заявление касательно Донбасса
Голосов: 1976
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua