Пасхальные пирожные поражают цветом

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Кулич не единственный десерт на Пасху. Многие кулинары стараются придумать свой. Одним из таких является голубое пирожное "Пасхальный орех".

У него нежная начинка со вкусом фундука и карамели. Своей вязкостью она напоминает мягкую ириску. Вокруг - ореховый мусс. Благодаря различным текстурам, при отламывания куска во рту начинается феерия из вкусов.

В пралине можно заменить фундук на миндаль. Тогда привкус станет мягче и нежнее.

Ингредиенты:

Ганаш с пралине

Сливки 33% - 60 г

Шоколад молочный - 85 г

Пралине фундук - 55 г

Ореховый мусс

Желатин листовой - 1 г

Молоко - 45 г

Шоколад молочный - 90 г

Пралине фундука - 50 г

Сливки 33% - 150 г

Глазурь

Шоколад белый 25,9% - 200 г

Какао-масло - 140 г

Масло - 20 г

Приготовление:

Для ганашом доказать сливки до кипения. Добавить молочный шоколад и перемешать силиконовой лопаткой. Потом - фундучне пралине и взбить блендером. Перелить массу в кондитерский мешок и наполнить 10 ячеек силиконовой формы. Заморозить.

Для орехового мусса замочить листовой желатин в ледяной воде. Затем его отжать и добавить в 45 мл горячего молока. Насыпать молочный шоколад и пралине фундука. Взбить блендером и добавить отдельно взбить жирные сливки. Перелить мусс в кондитерский мешок и разделить по силиконовых Ворм.

Поставить формы в морозильную камеру на 15-20 мин. Когда первая часть мусса слегка схватилась, добавить мусс и убрать обратно в морозильную камеру.

Для глазури в сотейнике растопить какао-масло. Добавить белый шоколад и краситель. налить масло и взбить блендером. Отставить глазурь в сторону и готовить другую, чтобы получились пятнышки на поверхности яйца.

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Растопить по 30 г белого шоколада какао-масла. На этот раз красителя добавить больше.

По очереди вытаскивать одно яйцо из формы, насадить на шпажку и намочить в глазурь. Намочить жесткий кисточку в плотную последнюю глазурь и брызгать на яйцо. Повторить с оставшимися яйцами.

Поставить пирожные в холодильник на 2-3 часа.

Заслуженная актриса Украины Ольга Сумская раскрыла рецепт пасхи без дрожжей. Тесто очень легкое в приготовлении. "Я всегда немного опасалась дрожжевого теста. У нас в семье с ним больше заботится мой муж Виталий. Поэтому я попыталась испечь кулич без дрожжей. Она сладкая, рыхлая. Напоминает праздничный кекс", - рассказала Ольга Сумская.