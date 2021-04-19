Пасхальные пирожные поражают цветом

Кулич не единственный десерт на Пасху. Многие кулинары стараются придумать свой. Одним из таких является голубое пирожное "Пасхальный орех".
У него нежная начинка со вкусом фундука и карамели. Своей вязкостью она напоминает мягкую ириску. Вокруг - ореховый мусс. Благодаря различным текстурам, при отламывания куска во рту начинается феерия из вкусов.
В пралине можно заменить фундук на миндаль. Тогда привкус станет мягче и нежнее.
Ингредиенты:
Ганаш с пралине
Сливки 33% - 60 г
Шоколад молочный - 85 г
Пралине фундук - 55 г
Ореховый мусс
Желатин листовой - 1 г
Молоко - 45 г
Шоколад молочный - 90 г
Пралине фундука - 50 г
Сливки 33% - 150 г
Глазурь
Шоколад белый 25,9% - 200 г
Какао-масло - 140 г
Масло - 20 г
Приготовление:
Для ганашом доказать сливки до кипения. Добавить молочный шоколад и перемешать силиконовой лопаткой. Потом - фундучне пралине и взбить блендером. Перелить массу в кондитерский мешок и наполнить 10 ячеек силиконовой формы. Заморозить.
Для орехового мусса замочить листовой желатин в ледяной воде. Затем его отжать и добавить в 45 мл горячего молока. Насыпать молочный шоколад и пралине фундука. Взбить блендером и добавить отдельно взбить жирные сливки. Перелить мусс в кондитерский мешок и разделить по силиконовых Ворм.
Поставить формы в морозильную камеру на 15-20 мин. Когда первая часть мусса слегка схватилась, добавить мусс и убрать обратно в морозильную камеру.
Для глазури в сотейнике растопить какао-масло. Добавить белый шоколад и краситель. налить масло и взбить блендером. Отставить глазурь в сторону и готовить другую, чтобы получились пятнышки на поверхности яйца.
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Растопить по 30 г белого шоколада какао-масла. На этот раз красителя добавить больше.
По очереди вытаскивать одно яйцо из формы, насадить на шпажку и намочить в глазурь. Намочить жесткий кисточку в плотную последнюю глазурь и брызгать на яйцо. Повторить с оставшимися яйцами.
Поставить пирожные в холодильник на 2-3 часа.
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