Откроют рестораны с бесплатной едой

В Париже и Неаполе откроют рестораны, где блюда будут готовить из списанных из магазинов продуктов. Еда там будет бесплатной и только для бедных. Этим займется известный итальянский шеф Массимо Ботура.
Об этом сообщает The Straits Times.
Рестораны разместят на окраинах города. Готовить будут по рецептам Ботуры и других известных поваров.
В отличие от бесплатных столовых, в этих заведениях будут работать настоящие официанты и разносить еду за столики. Это ограничит количество одновременных гостей до 96 человек, но это поможет людям вернуть их достоинство и контроль над своей жизнью.
"Я никогда не считал, что эти ингредиенты были напрасными. Я всегда думал о хлебных крошках, о перезрелых помидорах, коричневых бананах", - говорит повар
Боттура начал проект в 2015 году для повторного использования остатков от закусочных на международной выставке в Милане. При поддержке церковного фонда "Каритас Амброзиана" эта инициатива стала постоянным проектом.
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По информации Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, треть мировой пищевой продукции, а именно 1,3 млрд тонн, оказываются на свалках мусора.
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