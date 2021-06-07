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понедельник, 07 июня 2021 13:01

Ой, какая вкуснота - Клопотенко поделился рецептом дорадо с лаймом

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Ой, какая вкуснота - Клопотенко поделился рецептом дорадо с лаймом
Рыбу запекают 30 минут. Фото: klopotenko.com Фото: klopotenko.com

Украинский кулинар Евгений Клопотенко порадовал подписчиков новым рецептом. На этот раз рассказал, как приготовить дорадо.

"Если меня спросят, как вкусно приготовить рыбу, то ответ - запечь. Это мой любимый способ приготовления. Просто, полезно и вкусно. Поэтому вопрос, как приготовить дорадо, даже не стоял. Надо только полить рыбу соком лайма, добавить соль и специи - и все, объедение", - сказал Клопотенко.

Ингредиенты:

дорадо - 1 шт.

лайм или лимон - 2 шт.

перец капи - 3 шт.

масло - 2 ст. л.

итальянские приправы - по вкусу

соль - по вкусу

Приготовление:

Очищенную рыбу посыпать солью со всех сторон. Разрезать лайм пополам, немного прижать и полить соком дорадо. Посыпать приправой. Решетку гриля смазать небольшим количеством масла, выложить рыбу и перцы. Снизу подставить противень, чтобы туда стекал сок. Выпекать при 220°С 20-30 мин. Готовое блюдо посыпать черным перцем, полить соком лимона и растительным маслом.

"Ой, какая вкуснятина, аж в животе завурчало", - прокомментировала пользователь Varenechki Moyi.

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"Боже мой, это невероятно вкусно, спасибо. Евгений, я ужасно не люблю готовить кроме блюд, которые делаю по вашим рецептам. Потому что они всегда получаются", - написала пользовательница Trisha Tornberng.

Салаты из сезонных овощей популярны всегда, особенно летом, когда цены на зеленые продукты падают. Готовят из помидоров, огурцов, капусты, разнообразной зелени. Добавляют яйца, ветчину, рыбу, орехи и другое. Вариантов множество. К тому же такое блюдо не перегрузит желудок и насытит организм витаминами.

Автор: Влада Москвитис
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