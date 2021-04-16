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понедельник, 19 апреля 2021 06:31

Обнаружили растение, которое отгоняет злых духов и добавляет храбрости

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Обнаружили растение, которое отгоняет злых духов и добавляет храбрости
Окультуривание чеснока началось около 5000 лет назад. Фото: pexels-skitterphoto

19 апреля празднуют чесночный день. Родиной этого растения считают ущелья Тянь-Шаня и Памира, которые находятся в Центральной Азии. Местные жители и Иранцы быстро распознали не только вкусовые, но и лечебные свойства чеснока. Из него изготавливали настойки против простуды и лечили раны.

Добавляли в пищу и даже применяли, как оберег от нечистой силы. Считалось, что резкий аромат способен отогнать злых духов.

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Постепенно чеснок стал распространяться по всему миру. Где-то его обожали, где-то боялись - считая проявлением нечистой. Лишь в 1858 году Луи Пастернак научно доказал антибактериальное действие чеснока. Благодаря чему из него стали делать медицинские препараты противомикробного действия для обеззараживания ран, которые пригодились во время мировых войн.

Интересные факты о чесноке:

- Окультуривание чеснока началось около 5000 лет назад.

- С точки зрения ботаники он является родственником репчатого лука.

- Больше всего чеснока потребляется в Китае, Корее и Италии. В этих трех странах в среднем на душу населения приходится около 10 зубчиков чеснока ежедневно.

- Чеснок опасен для кошек и собак, слишком токсичным.

- В Древнем Риме в рацион воинов включали чеснок. Верили, что он не только улучшает здоровье, но и добавляет храбрости и мужества.

Боль в ушах прекращается, если применить против него натуральный продукт - зубец чеснока. Если вложить его в ухо, останавливает боль и предотвращает развитие инфекции.

tsikavi-fakty.com.ua
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Дата
19
апреля

Обнаружили растение, которое отгоняет злых духов и добавляет храбрости

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