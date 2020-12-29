Новогодний мясной рулет напоминает светофор - Руслан Сеничкин

Фото: Фото предоставила пресс-служба телеканала 1+1

Новогодние блюда должны быть сытные и аппетитные. Их можно сделать из обычных продуктов, которые являются дома под рукой. Например, свернуть рулет с омлетом внутри.

"Праздничный стол должен быть яркий. К нему готовлю мясной рулет с омлетом. Выглядит почти как светофор - сочетаются красное мясо, желтый омлет и зеленый брокколи", - рассказывает Руслан Сеничкин, ведущий программы "Сниданок с 1+1".

Ингредиенты:

Грибы - 300 г

Лук - 1 шт

Фарш - 800 г (говядина и свинина)

Яйца - 2 шт

Чеснок - 3 зубчика

Брокколи - 150 г

Зеленый лук - по вкусу

Панировочные сухари - 3 ст. л.

Специи по вкусу

Для омлета:

Яйца - 5 шт

Сливки - 100 мл

Приготовление:

Нарезать грибы, лук и жарить на сковороде. Добавить по вкусу соль и перец. Затем в миску пересыпать грибы с луком, а на сковороде жарить уже омлет.

К фаршу добавить зеленый лук, 2 яйца, соль, перец, чеснок и панировочные сухари. Все перемешать. Брокколи бланшировать в кипятке, затем окунуть в ледяную воду, чтобы она была более упругой и сочной.

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На фольгу выложить фарш. На него омлет, а сверху грибы с луком и брокколи.

Затем осторожно все завернуть в рулет. Фиксировать фольгу с обеих сторон. Поставить в печь на 45 мин. при температуре 200 градусов.

За 20 мин. до готовности открыть верх, чтобы была корочка. На при конце приготовления рулет смазать медом, разведенным соевым соусом.

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