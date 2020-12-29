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среда, 30 декабря 2020 15:25

Новогодний мясной рулет напоминает светофор - Руслан Сеничкин
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Новогодние блюда: мясной рулет Руслана Сеничкина
Фото: Фото предоставила пресс-служба телеканала 1+1
Новогодние блюда: мясной рулет Руслана Сеничкина
Новогодние блюда: мясной рулет Руслана Сеничкина

Новогодние блюда должны быть сытные и аппетитные. Их можно сделать из обычных продуктов, которые являются дома под рукой. Например, свернуть рулет с омлетом внутри.

"Праздничный стол должен быть яркий. К нему готовлю мясной рулет с омлетом. Выглядит почти как светофор - сочетаются красное мясо, желтый омлет и зеленый брокколи", - рассказывает Руслан Сеничкин, ведущий программы "Сниданок с 1+1".

Ингредиенты:

Грибы - 300 г

Лук - 1 шт

Фарш - 800 г (говядина и свинина)

Яйца - 2 шт

Чеснок - 3 зубчика

Брокколи - 150 г

Зеленый лук - по вкусу

Панировочные сухари - 3 ст. л.

Специи по вкусу

Для омлета:

Яйца - 5 шт

Сливки - 100 мл

Приготовление:

Нарезать грибы, лук и жарить на сковороде. Добавить по вкусу соль и перец. Затем в миску пересыпать грибы с луком, а на сковороде жарить уже омлет.

К фаршу добавить зеленый лук, 2 яйца, соль, перец, чеснок и панировочные сухари. Все перемешать. Брокколи бланшировать в кипятке, затем окунуть в ледяную воду, чтобы она была более упругой и сочной.

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На фольгу выложить фарш. На него омлет, а сверху грибы с луком и брокколи.

Затем осторожно все завернуть в рулет. Фиксировать фольгу с обеих сторон. Поставить в печь на 45 мин. при температуре 200 градусов.

За 20 мин. до готовности открыть верх, чтобы была корочка. На при конце приготовления рулет смазать медом, разведенным соевым соусом.

Зимой популярное грузинское блюдо харчо, которое напоминает густую кашу. Это наваристая блюдо из жирной говядины или баранины. Ее рецепт - далее в статье.

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