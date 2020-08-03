Низкокалорийный оливье: рассекретили летний рецепт

Когда речь заходит об "Оливье" все сразу вспоминают новогодние праздники. Однако, готовить салат можно и летом. Стоит лишь немного оновить рецепт: добавить много зелени, вместо соленых огурцов использовать свежие. Майонез заменить на сметану. Такой вариант блюда не только вкусный, но и низкокалорийный. На 100 граммов содержит 108 калорий.

Автор: 1000.menu Первоначальное название салата Оливье – "французский"

Ингредиенты:

куриная грудка - 50-300 г

картофель - 3 шт.

морковь - 1 шт.

яйца - 2 шт.

свежий огурец - 2-3 шт.

пучок зелени - 1шт.

зеленый горошек - 200 г

сметана - 2-3 ст. ложки

соль, перец - по вкусу

Приготовление:

Очистить отварной картофель, морковь и яйца. Нарезать кубиками по вкусу все ингредиенты.

Смешать все в салатнике, добавить зеленый горошек, посолить, поперчить и заправить сметаной.

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Салат "Радуга" готовят с пшеном. Чтобы каша была рассыпчатая - добавляют масло.