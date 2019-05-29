Необычный паштет из птицы и изысканный десерт в шоколадной тарелке — семейный ресторан удивил подачей блюд

Вчера прошел званый ужин в семейном ресторане Red Zeppelin. Специфика ресторана — еда для всех членов семьи. Здесь можно получить как правильное питание с паровой котлетой или вкусную пиццу или изысканный гамбургер с отлично прожаренной котлетой. И вот с такими ожиданиями, что на ужине будут подавать пиццу и гамбургеры собрались гости. Но, уже на баре все мифы развеиваются. Бармен угощает необычной Гороховой настойкой.
"Пьешь, как горох. Крепость не чувствуется и остается привкус гороха", - с интересом рассказывают гости.
Заведение одно из крупнейших в Виннице. Его открыли в помещении торгового центра в микрорайоне Вишенка.
Шеф-повар, представляющий ужин, Андрей Панковский в профессии уже 21 год. Он начинал обычным поваром в армии, а впоследствии возглавил самые популярные заведения Винницы и освоил несколько кухонь.
"Меню ужина родилось быстро. Хотелось, чтобы гости одновременно были удивлены и чтобы было вкусно", - говорит Андрей.
Для гостей отвели место в специальной комнате за стеклом. Рядом детская комната, где много игрушек и интересных развлечений для тех, кто пришел с детьми. Столы украшены помидорами черри и зеленью, которую продают в ресторане для любителей здоровой пищи.
На закуску подают паштет из птицы с базиликовыми спонджами и чипсами из льна. Выглядит блюдо, будто только что сорванные помидоры положили на зеленую лужайку. Это вызывает удивление, ведь в заявке паштет. Кто-то догадывается, что таки блюдо в помидорах. Но уже через несколько минут гости понимают, что это не помидоры.
"Первое блюдо было из молекулярной кухни. Помидоры делали из томатного сока, которые затягивали капой. Это специальный желатин, который извлекается из морских растений. Блюдо дополнила дегидрированная синяя капуста и спонж из базилика", - говорит Андрей"
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На горячее шеф-повар подает суп из морепродуктов. Огромные украинские креветки и мидии дополняет пюре из моркови и картофеля.
А особой изюминки добавил напиток — грейпфрутовый "Улун". Стаканы украсили измельченными лепестками роз, что придало особого эффекта.
"В супе были нотки апельсина. Поэтому, чтобы подчеркнуть наличие цитруса сделали коктейль из грейпфрута. В составе концентрированный грейфрутовый сок, сахар, чай улун холодного запаривания, цитрусовый ликер и белое вино "Ламбруско", - рассказывает бармен Виталий Зеленковский. Он подбирал напитки к ужину.
Рыбное блюдо приготовили из лосося, томленого в вине и свекольном соке. Дополняет ее пюре из топинамбура. Дополняет блюдо вино Prossecco Rivani, которое хорошо подчеркивает вкус рыбы.
Основное блюдо из мяса — ростбиф с тушеным в сливках корнем сельдерея и мясным соусом.
"Труднее всего было подобрать напиток к мясу. Хотя оно является основой нашего заведения, но гостей хотелось удивить. Наш коктейль "Кровавая мэри" приготовили по особому рецепту. Для него взяли свежий помидорный фреш, табаско и биттер из сельдерея. Получилось очень изысканно и по - новому", - говорит Виталий.
А вот десертом шеф удивил. Кокосовую конфету подали в шоколадных тарелках с заварным кремом.
"Долго делал шоколадные тарелки. Их изготовили из молочного шоколада. А конфета это сочетание кокосовой стружки, сгущенного молока и печенья. Вероятнее всего, что блюдо с ужина добавим в меню", - говорит Андрей.
В Виннице проходит второй проект "13 шефов". Участниками являются повара: Борис Сыченко ("Ренессанс"), Сергей Марковский ("Люди Fusion Place"), Лилия Шумло и Александр Огородник ("Dioscuri", Хмельницкий), Андрей Паньковский ("Red Zeppelin"), Александр Яворский ("Брама", Хмельницкий), Виктор Палевський ("Батискаф"), Резо Теймуразов ("Georgian Factory"), Александр Авдеев ("Churchill-Inn"), Михаил Яровой ("Шпигель", Хмельницкий).
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