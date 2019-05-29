Необычный паштет из птицы и изысканный десерт в шоколадной тарелке — семейный ресторан удивил подачей блюд

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Вчера прошел званый ужин в семейном ресторане Red Zeppelin. Специфика ресторана — еда для всех членов семьи. Здесь можно получить как правильное питание с паровой котлетой или вкусную пиццу или изысканный гамбургер с отлично прожаренной котлетой. И вот с такими ожиданиями, что на ужине будут подавать пиццу и гамбургеры собрались гости. Но, уже на баре все мифы развеиваются. Бармен угощает необычной Гороховой настойкой.

"Пьешь, как горох. Крепость не чувствуется и остается привкус гороха", - с интересом рассказывают гости.

Заведение одно из крупнейших в Виннице. Его открыли в помещении торгового центра в микрорайоне Вишенка.

Шеф-повар, представляющий ужин, Андрей Панковский в профессии уже 21 год. Он начинал обычным поваром в армии, а впоследствии возглавил самые популярные заведения Винницы и освоил несколько кухонь.

"Меню ужина родилось быстро. Хотелось, чтобы гости одновременно были удивлены и чтобы было вкусно", - говорит Андрей.

Для гостей отвели место в специальной комнате за стеклом. Рядом детская комната, где много игрушек и интересных развлечений для тех, кто пришел с детьми. Столы украшены помидорами черри и зеленью, которую продают в ресторане для любителей здоровой пищи.

На закуску подают паштет из птицы с базиликовыми спонджами и чипсами из льна. Выглядит блюдо, будто только что сорванные помидоры положили на зеленую лужайку. Это вызывает удивление, ведь в заявке паштет. Кто-то догадывается, что таки блюдо в помидорах. Но уже через несколько минут гости понимают, что это не помидоры.

Автор: gazeta.ua Паштет из птицы с базиликовым спонжем и яблочным пюре

"Первое блюдо было из молекулярной кухни. Помидоры делали из томатного сока, которые затягивали капой. Это специальный желатин, который извлекается из морских растений. Блюдо дополнила дегидрированная синяя капуста и спонж из базилика", - говорит Андрей"

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На горячее шеф-повар подает суп из морепродуктов. Огромные украинские креветки и мидии дополняет пюре из моркови и картофеля.

Суп из морепродуктов, пюре из корнеплодов на сливочной основе с апельсиновой цедрой

А особой изюминки добавил напиток — грейпфрутовый "Улун". Стаканы украсили измельченными лепестками роз, что придало особого эффекта.

Автор: gazeta.ua Званый ужин Андрея Паньковского в Виннице

"В супе были нотки апельсина. Поэтому, чтобы подчеркнуть наличие цитруса сделали коктейль из грейпфрута. В составе концентрированный грейфрутовый сок, сахар, чай улун холодного запаривания, цитрусовый ликер и белое вино "Ламбруско", - рассказывает бармен Виталий Зеленковский. Он подбирал напитки к ужину.

Рыбное блюдо приготовили из лосося, томленого в вине и свекольном соке. Дополняет ее пюре из топинамбура. Дополняет блюдо вино Prossecco Rivani, которое хорошо подчеркивает вкус рыбы.

Автор: gazeta.ua Филе лосося, томленое в вине с свекольным соком и пюре из топинамбура

Основное блюдо из мяса — ростбиф с тушеным в сливках корнем сельдерея и мясным соусом.

Автор: gazeta.ua Підкопчений ростбіф з тушкованим коренем селери

"Труднее всего было подобрать напиток к мясу. Хотя оно является основой нашего заведения, но гостей хотелось удивить. Наш коктейль "Кровавая мэри" приготовили по особому рецепту. Для него взяли свежий помидорный фреш, табаско и биттер из сельдерея. Получилось очень изысканно и по - новому", - говорит Виталий.

Автор: gazeta.ua Званый ужин Андрея Паньковского в Виннице

А вот десертом шеф удивил. Кокосовую конфету подали в шоколадных тарелках с заварным кремом.

Автор: gazeta.ua Кокосовая конфета с пломбирным кремом

"Долго делал шоколадные тарелки. Их изготовили из молочного шоколада. А конфета это сочетание кокосовой стружки, сгущенного молока и печенья. Вероятнее всего, что блюдо с ужина добавим в меню", - говорит Андрей.

В Виннице проходит второй проект "13 шефов". Участниками являются повара: Борис Сыченко ("Ренессанс"), Сергей Марковский ("Люди Fusion Place"), Лилия Шумло и Александр Огородник ("Dioscuri", Хмельницкий), Андрей Паньковский ("Red Zeppelin"), Александр Яворский ("Брама", Хмельницкий), Виктор Палевський ("Батискаф"), Резо Теймуразов ("Georgian Factory"), Александр Авдеев ("Churchill-Inn"), Михаил Яровой ("Шпигель", Хмельницкий).