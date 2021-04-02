Не скучные завтраки: впечатляющие варианты блюд

Привычка многих людей жертвовать утренним приемом пищи вредит организм. На самом деле, для приготовления пищи не надо тратить много времени. И вдобавок их можно украсить аппетитно.
Домашняя гранола - отличный вариант полезного завтрака, который надолго даст ощущение сытости. Приготовленная гранола может храниться несколько месяцев и тем самым стать лучшей идеей простого и вкусного завтрака на каждый день.
Классическим завтраком на каждый день является каша. Она бывает разных видов с сочными добавками.
Овсянка с орехами и изюмом
Ингредиенты:
1 стакан овсяных хлопьев
1 стакан воды
1 стакан молока
треть стакана порезанных сухофруктов
2 ст. л. измельченных орехов
1 ст. л. сливочного масла
Приготовление:
Засыпать хлопья в кипящую воду, добавить соль и сахар. Варить 5-7 мин. Влить горячее молоко и варить еще 5 мин.
За несколько минут до готовности добавить сухофрукты. Украсить кашу при подаче орехами и свежими фруктами.
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Гранола
Ингредиенты:
100-150 г овсяных хлопьев
50 г добавок - мед, орехи, сухофрукты, семечки, фрукты
Приготовление:
Смешать хлопья и добавки. Запекать в духовке до хрустящего состояния.
Подавать с молоком, йогуртом или фруктовым соком.
Бутерброды - холодная закуска, которую обожают все. Подают на дни рождения, свадьбы и даже поминки. Рецептов множество, от классических с колбасой или сыром до многослойных из различных сортов мяса, рыбы, овощей, зелени, соусов или паштетов.
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