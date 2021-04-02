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воскресенье, 04 апреля 2021 02:28

Не скучные завтраки: впечатляющие варианты блюд
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Фото: idei-dekoru.com

Привычка многих людей жертвовать утренним приемом пищи вредит организм. На самом деле, для приготовления пищи не надо тратить много времени. И вдобавок их можно украсить аппетитно.

Домашняя гранола - отличный вариант полезного завтрака, который надолго даст ощущение сытости. Приготовленная гранола может храниться несколько месяцев и тем самым стать лучшей идеей простого и вкусного завтрака на каждый день.

Классическим завтраком на каждый день является каша. Она бывает разных видов с сочными добавками.

Овсянка с орехами и изюмом

Ингредиенты:

1 стакан овсяных хлопьев

1 стакан воды

1 стакан молока

треть стакана порезанных сухофруктов

2 ст. л. измельченных орехов

1 ст. л. сливочного масла

Приготовление:

Засыпать хлопья в кипящую воду, добавить соль и сахар. Варить 5-7 мин. Влить горячее молоко и варить еще 5 мин.

За несколько минут до готовности добавить сухофрукты. Украсить кашу при подаче орехами и свежими фруктами.

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Гранола

Ингредиенты:

100-150 г овсяных хлопьев

50 г добавок - мед, орехи, сухофрукты, семечки, фрукты

Приготовление:

Смешать хлопья и добавки. Запекать в духовке до хрустящего состояния.

Подавать с молоком, йогуртом или фруктовым соком.

Бутерброды - холодная закуска, которую обожают все. Подают на дни рождения, свадьбы и даже поминки. Рецептов множество, от классических с колбасой или сыром до многослойных из различных сортов мяса, рыбы, овощей, зелени, соусов или паштетов.

lasunka.com
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