На украинском рынке появилось "растительное мясо"

На украинский рынок вышло "растительное мясо". Как утверждают производители, по вкусу от настоящего оно практически не отличается, являясь при этом более экологичным и менее вредящим здоровью человека.
Для приготовления "растительного мяса" используют гороховый белок, крахмал и кокосовое масло. Включают в состав также рис и фасоль. Для придания подобного настоящему мясу цвета добавляют свекольный сок, пишет The Village.
"Мы воспринимаем мясо не по происхождению, а с точки зрения белков, жиров и углеводов, а также минералов и витаминов. Все эти вещества можно найти в царстве растений. Чего там нет наверное, так это холестерина", — рассказала Ребекка Миллер, специалист американского стартапа Beyond Meat, продукция которого появилась на украинском рынке в ноябре 2019-го.
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Шеф-повар нью-йоркского ресторана создал бургер из искусственного мяса. Оценивали вкус новинки ярые сторонники всего мясного. Большинство из них признали, что использованная в бурбере от Чанга котлета из искусственного мяса по вкусу точно такая же, как из настоящего.
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