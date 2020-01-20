На украинском рынке появилось "растительное мясо"

Автор: the-village.com.ua Как заявляют в Beyond Burger, внешне отличить растительные аналоги мясной продукции от изделий из животного мяса не смогут даже самые закоренелые скептики.

На украинский рынок вышло "растительное мясо". Как утверждают производители, по вкусу от настоящего оно практически не отличается, являясь при этом более экологичным и менее вредящим здоровью человека.

Для приготовления "растительного мяса" используют гороховый белок, крахмал и кокосовое масло. Включают в состав также рис и фасоль. Для придания подобного настоящему мясу цвета добавляют свекольный сок, пишет The Village.

"Мы воспринимаем мясо не по происхождению, а с точки зрения белков, жиров и углеводов, а также минералов и витаминов. Все эти вещества можно найти в царстве растений. Чего там нет наверное, так это холестерина", — рассказала Ребекка Миллер, специалист американского стартапа Beyond Meat, продукция которого появилась на украинском рынке в ноябре 2019-го.

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Шеф-повар нью-йоркского ресторана создал бургер из искусственного мяса. Оценивали вкус новинки ярые сторонники всего мясного. Большинство из них признали, что использованная в бурбере от Чанга котлета из искусственного мяса по вкусу точно такая же, как из настоящего.