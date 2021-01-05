Мясо на Рождество: 3 аппетитные блюда для угощения гостей

На Рождество заканчивается пост и люди часто готовятся мясо. Его можно просто запечь со специями или попробовать новые сочетания. Речь не о авокадо, ананас или манго. Можно добавить простые продукты и получить вкусное блюдо.
Это позволит подойти к этому делу с креативом - несколько переиначить традиции и приготовить на Рождество оригинальные мясные блюда.
Тефтели с сыром
Ингредиенты
500 г фарша мясного
1 яйцо
2 кусочка батона
200 г сыра
1 ст. л пасты томатной
2 ст. л муки
зелень, специи - по вкусу
Приготовление:
Смешать фарш, натертый на терке лук, хлеб, яйцо, соль и перец. Нарезать сыр на кубики, примерно 1х1 см.
Из приготовленного фарша сделать небольшие шарики, прижать каждую в ладоши. В центр положить кубик сыра и свернуть, чтобы сыр оказался внутри тефтели.
Выложить на противень тефтели и запечь 15 мин при температуре 200 градусов.
Для соуса поджарить мелко порезанный лук, добавить томатную пасту, муку, соль и перец. Жарить 3 мин., добавить зелень. Перед подачей полить тефтели соусом.
Мясо, запеченное с сыром
Ингредиенты
600 г мясо
соль, молотый черный перец - по вкусу
1-2 зубчика чеснока
100 г сыра гауда
Приготовление:
Кусок мяса промыть в холодной воде, обсушить бумажными салфетками, посыпать слегка солью, перцем и втереть специи. Тонким ножом сделать неглубокие надрезы по всему куску, внутрь которых поместить тонко нарезанные ломтики чеснока.
Обернуть мясо фольгой и запекать до готовности при 190 градусах 40 минут. Затем осторожно раскрыть фольгу и сделать примерно 10 поперечных надрезов, а не дорезая их до конца.
В каждый надрез вложить по кусочку сыра. Поставить мясо в духовку на несколько минут. Только сыр начнет плавиться, а мясо зарумянится, достать мясо.
Подрезать ломтики до конца и выложить вместе с расплавленными кусочками сыра. К мясу можно подать свежие овощи.
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Жареная свинина с яблоками и луком
Ингредиенты
2 кг свинины
3 ст. л оливкового масла
соль и перец по вкусу
4 чашки яблочного сока
1 стакан мясного бульона
3 яблока, удалить сердцевину и нарезать дольками
3 луковицы
1 лавровый лист
Приготовление:
Нагреть оливковое масло в большой кастрюле на сильном огне.
Свинину посолить, поперчить, обжарить до появления корочки. Уменьшить огонь до минимума.
Добавить яблочный сок, мясной бульон, яблоки, луков и лавровый лист. Накрыть крышкой и кипятить на медленном огне в течение 3 ч. Поджарить лук.
Когда мясо будет готово, удалить все содержимое, оставив только жидкость в кастрюле.
Повысьте температуру до средне-высокой и кипятить жидкость, пока не загустеет. Мясо разрезать на порции и каждую порцию полить соусом.
Новогодние блюда должны быть сытные и аппетитные. Их можно сделать из обычных продуктов, которые являются дома под рукой. Например, свернуть рулет с омлетом внутри.
"Праздничный стол должен быть яркий. К нему готовлю мясной рулет с омлетом. Выглядит почти как светофор - сочетаются красное мясо, желтый омлет и зеленый брокколи", - рассказывает Руслан Сеничкин, ведущий программы "Завтрак с 1 + 1".
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