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вторник, 05 января 2021 15:25

Мясо на Рождество: 3 аппетитные блюда для угощения гостей

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На Рождество заканчивается пост и люди часто готовятся мясо. Его можно просто запечь со специями или попробовать новые сочетания. Речь не о авокадо, ананас или манго. Можно добавить простые продукты и получить вкусное блюдо.

Это позволит подойти к этому делу с креативом - несколько переиначить традиции и приготовить на Рождество оригинальные мясные блюда.

Тефтели с сыром

Автор: buljon.ru
 

Ингредиенты

500 г фарша мясного

1 яйцо

2 кусочка батона

200 г сыра

1 ст. л пасты томатной

2 ст. л муки

зелень, специи - по вкусу

Приготовление:

Смешать фарш, натертый на терке лук, хлеб, яйцо, соль и перец. Нарезать сыр на кубики, примерно 1х1 см.

Из приготовленного фарша сделать небольшие шарики, прижать каждую в ладоши. В центр положить кубик сыра и свернуть, чтобы сыр оказался внутри тефтели.

Выложить на противень тефтели и запечь 15 мин при температуре 200 градусов.

Для соуса поджарить мелко порезанный лук, добавить томатную пасту, муку, соль и перец. Жарить 3 мин., добавить зелень. Перед подачей полить тефтели соусом.

Мясо, запеченное с сыром

Автор: stravy.net
 

Ингредиенты

600 г мясо

соль, молотый черный перец - по вкусу

1-2 зубчика чеснока

100 г сыра гауда

Приготовление:

Кусок мяса промыть в холодной воде, обсушить бумажными салфетками, посыпать слегка солью, перцем и втереть специи. Тонким ножом сделать неглубокие надрезы по всему куску, внутрь которых поместить тонко нарезанные ломтики чеснока.

Обернуть мясо фольгой и запекать до готовности при 190 градусах 40 минут. Затем осторожно раскрыть фольгу и сделать примерно 10 поперечных надрезов, а не дорезая их до конца.

В каждый надрез вложить по кусочку сыра. Поставить мясо в духовку на несколько минут. Только сыр начнет плавиться, а мясо зарумянится, достать мясо.

Подрезать ломтики до конца и выложить вместе с расплавленными кусочками сыра. К мясу можно подать свежие овощи.

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Жареная свинина с яблоками и луком

Автор: lifestyle.segodnya.ua
 

Ингредиенты

2 кг свинины

3 ст. л оливкового масла

соль и перец по вкусу

4 чашки яблочного сока

1 стакан мясного бульона

3 яблока, удалить сердцевину и нарезать дольками

3 луковицы

1 лавровый лист

Приготовление:

Нагреть оливковое масло в большой кастрюле на сильном огне.

Свинину посолить, поперчить, обжарить до появления корочки. Уменьшить огонь до минимума.

Добавить яблочный сок, мясной бульон, яблоки, луков и лавровый лист. Накрыть крышкой и кипятить на медленном огне в течение 3 ч. Поджарить лук.

Когда мясо будет готово, удалить все содержимое, оставив только жидкость в кастрюле.

Повысьте температуру до средне-высокой и кипятить жидкость, пока не загустеет. Мясо разрезать на порции и каждую порцию полить соусом.

Новогодние блюда должны быть сытные и аппетитные. Их можно сделать из обычных продуктов, которые являются дома под рукой. Например, свернуть рулет с омлетом внутри.

"Праздничный стол должен быть яркий. К нему готовлю мясной рулет с омлетом. Выглядит почти как светофор - сочетаются красное мясо, желтый омлет и зеленый брокколи", - рассказывает Руслан Сеничкин, ведущий программы "Завтрак с 1 + 1".

lifestyle.segodnya.ua
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