Молоко способствует долголетию: интересные факты о продукте

Во время грозы молоко скисает быстрее. Фото: Son Tung Tran from Pexels

1 июня 2001 года продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН установила Всемирный день молока. Цель - подчеркнуть важность этого продукта для человечества. В частности отметить мощный вклад молочного сектора в экономическое развитие государств.

По данным FAO, молочные продукты потребляют более 6 млрд людей со всего мира. Самый распространенный - питьевое молоко.

В истории человечества, насчитывается более 300 тыс. лет, употребление молока является относительно новой привычкой. Еще около 10 тыс. лет назад вряд ли кто-то пил молоко, а чуть позже - только в исключительных случаях.

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Первыми, кто начал постоянно употреблять эту продукцию, были крестьяне и скотоводы в Западной Европе. Ведь они были народами, которые стали жить рядом с домашними животными, в частности коровами. Сегодня это обычная практика в большинстве стран мира.

Интересные факты:

- В середине XIX в. французский микробиолог Луи Пастер изобрел способ очистки молока от вредных бактерий - пастеризацию. Эта технология широко используется на молокозаводах и сегодня.

- Во время грозы молоко скисает быстрее.

- В мире перерабатывают более 650 млн т молока в год.

- По статистике наибольшее количество молока выпивается в Финляндии.

- Ученые предполагают, что молоко, сыр и сыворотка способствуют долголетию. Ярким доказательством этого утверждения служит английский крестьянин Томас Парр, который прожил до 152 лет и употреблял исключительно молочные продукты.

- Молоко - универсальная пища, источник полезных нутриентов, которые легко всасываются и не нагружают желудочно-кишечный тракт.

- Выводит токсины из организма. Молоко содержит белки лактоглобулина, которые связывают и выводят из организма вредные вещества.

Молоко обладает множеством полезных свойств. Успокаивает нервную систему, улучшает работу желудка, благоприятно влияет на его слизистую оболочку и является эффективным средством при изжоге. Польза и вред этого продукта зависят в основном от того, насколько хорошо организм переносит лактозу и некоторые белки. Если аллергии на молоко нет, то при рациональном употреблении принесет пользу и укрепит организм.