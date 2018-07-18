Модная свадьба: 13 трендовых идей для свадебных тортов

Мода на фруктово-ягодные торты осталась в прошлом. Сейчас на пике популярности декор совсем другого плана.
Подборку топовых идей отделки свадебных тортов представил metro.co.uk.
1. Декор из кремовых либо шоколадных подтеков.
2. "Мохнатое" покрытие. Каждый элемент такого украшения отдельно глазируется.
3. "Акварельные" расписные торты, украшенные цветами и золотыми деталями.
По цветовой гамме ограничений нет. Оттенки могут быть как пастельными, так и яркими.
4. Ботаническая тематика. Особенно стильным считается декор из кактусов, травянистых растений и съедобных цветов.
Такие торты идеально подходят для свадеб в рустикальном стиле и празднований под открытым небом.
5. Блины вместо бисквитных коржей. Такие свадебные торты могут быть разных цветов: от бархатного красного до шоколадного.
6. Отделка с применением техники омбре.
Создают нужный эффект кондтеры не только с помощью разноцветных покрытий. Используют также и съедобные цветы.
7. Темный многоярусный торт. Идеальным является сочетание бархатно черного цвета и имитации темного мрамора.
8. Кремовое покрытие, имитирующее металл.
9. Праздничные десерты вместо традиционных ярусных тортов. Например, можно остановить выбор на чизкейке.
10. "Полуголые" торты. Изюминкой таких свадебных десертов является то, что покрытие их умышленно делается неидеальным, чтобы коржи частично просматривались.
Украшают "полуголые" торты композициями из цветов, ягод, инжира и травянистых растений, в частности лаванды.
11. Декор из разноцветного шоколадного "перья".
12. Отделка с эффектом рваной бумаги.
Особенно по-свадебному торты с таким декором выглядят в белом цвете.
13. Торты, декорированные росписью ручной работы.
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Ранее рассказали, что торты украсили цветами, которые не отличить от живых. Автором роскошных десертов является кондитер из Южной Кореи. Весь декор для своих тортов она делает из масляного крема.
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