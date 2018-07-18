Модная свадьба: 13 трендовых идей для свадебных тортов

Мода на фруктово-ягодные торты осталась в прошлом. Сейчас на пике популярности декор совсем другого плана.

Подборку топовых идей отделки свадебных тортов представил metro.co.uk.

1. Декор из кремовых либо шоколадных подтеков.

Автор: metro.co.uk Свадебный тренд 2018

2. "Мохнатое" покрытие. Каждый элемент такого украшения отдельно глазируется.

Автор: metro.co.uk Свадебный тренд 2018

3. "Акварельные" расписные торты, украшенные цветами и золотыми деталями.

Автор: metro.co.uk Свадебный тренд 2018

По цветовой гамме ограничений нет. Оттенки могут быть как пастельными, так и яркими.

Автор: metro.co.uk Свадебный тренд 2018

Автор: metro.co.uk Свадебный тренд 2018

Такие торты идеально подходят для свадеб в рустикальном стиле и празднований под открытым небом.



Автор: metro.co.uk Свадебный тренд 2018

5. Блины вместо бисквитных коржей. Такие свадебные торты могут быть разных цветов: от бархатного красного до шоколадного.

Автор: metro.co.uk Свадебный тренд 2018

6. Отделка с применением техники омбре.

Автор: metro.co.uk Свадебный тренд 2018

Создают нужный эффект кондтеры не только с помощью разноцветных покрытий. Используют также и съедобные цветы.

Автор: metro.co.uk Свадебный тренд 2018

7. Темный многоярусный торт. Идеальным является сочетание бархатно черного цвета и имитации темного мрамора.

Автор: metro.co.uk Свадебный тренд 2018

8. Кремовое покрытие, имитирующее металл.

Автор: metro.co.uk Свадебный тренд 2018

9. Праздничные десерты вместо традиционных ярусных тортов. Например, можно остановить выбор на чизкейке.

Автор: metro.co.uk Свадебный тренд 2018

10. "Полуголые" торты. Изюминкой таких свадебных десертов является то, что покрытие их умышленно делается неидеальным, чтобы коржи частично просматривались.

Автор: metro.co.uk Свадебный тренд 2018

Украшают "полуголые" торты композициями из цветов, ягод, инжира и травянистых растений, в частности лаванды.

Автор: metro.co.uk Свадебный тренд 2018

11. Декор из разноцветного шоколадного "перья".

Автор: metro.co.uk Свадебный тренд 2018

12. Отделка с эффектом рваной бумаги.

Автор: metro.co.uk Свадебный тренд 2018

Особенно по-свадебному торты с таким декором выглядят в белом цвете.



Автор: metro.co.uk Свадебный тренд 2018

13. Торты, декорированные росписью ручной работы.

Автор: metro.co.uk Свадебный тренд 2018

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Ранее рассказали, что торты украсили цветами, которые не отличить от живых. Автором роскошных десертов является кондитер из Южной Кореи. Весь декор для своих тортов она делает из масляного крема.