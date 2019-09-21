"МастерШеф" покинули еще две участницы

20 сентября состоялся четвертый выпуск популярного кулинарного шоу "МастерШеф" 9 сезон.
Во время последнего эфира с самого начала черные фартуки получили сразу 9 участников. По правилам шоу, по пятницам "МастерШеф" оставляет как минимум 1 участник.
Судьи Хименес-Браво, Елизавета Глинская и Владимир Ярославский были крайне строги и отправили домой 43-летнюю Наталью Троян из Тернополя. Ей не удалось приготовить "Наполеон" и сама презентация десерта.
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Самая юная участница -19-летняя киевлянка Мару - Мария Грицай, также не смогла преодолеть "битву" черных и тоже отправилась домой.
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Первый выездной конкурс @masterchefstb 🔥🌟 ⠀ 9 Мая. Жуткий холод! ❄️ Я надела футболку под рубашку, джинсы. С собой я не брала тёплые вещи, поэтому выходила из ситуации + старалась составить стильный и элегантный образ) 👸🏽Вам понравился? ⠀ Я очень рада, что меня в команду взяли второй! Команда была прекрасная ❤️Даже все прошло без криков @sergo_batumskij , и это очень удивительно для него 😂🤦🏽♀️ ⠀ Я готовила сладкий кус-кус под баранину. Наше блюдо похвалил @hectorjimenezbravo , и теперь я думаю, что нужно написать вам рецепт кус-куса, а Серёжу попросим поделиться секретным рецептом приготовления баранины! ⠀ Мокрый, уставшие, счастливые! Продолжение следует! ⠀ В карусель добавила фотографии и видео ❤️#стб #мастершеф #мастершеф9 @masterchefstb @stbua #мастершеф #мастершеф9 #мастершеф9сезон #мастершеф9сезон🔝🔥 #mastershef #мш9 #этикет #деловойэтикет #светскийэтикет #киев
Украинка 23-летняя Екатерина Гринюх в Италии вошла в тройку финалистов знаменитого кулинарного шоу талантов "МастерШеф".
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