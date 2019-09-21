"МастерШеф" покинули еще две участницы

В четвертом выпуске судьи отправили домой двух участниц Фото: пресс-служба СТБ

20 сентября состоялся четвертый выпуск популярного кулинарного шоу "МастерШеф" 9 сезон.

Во время последнего эфира с самого начала черные фартуки получили сразу 9 участников. По правилам шоу, по пятницам "МастерШеф" оставляет как минимум 1 участник.

Судьи Хименес-Браво, Елизавета Глинская и Владимир Ярославский были крайне строги и отправили домой 43-летнюю Наталью Троян из Тернополя. Ей не удалось приготовить "Наполеон" и сама презентация десерта.

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Самая юная участница -19-летняя киевлянка Мару - Мария Грицай, также не смогла преодолеть "битву" черных и тоже отправилась домой.

Украинка 23-летняя Екатерина Гринюх в Италии вошла в тройку финалистов знаменитого кулинарного шоу талантов "МастерШеф".