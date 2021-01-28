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Луковый пирог посыпают кунжутом

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Луковый пирог - ароматная выпечка с хрустящей корочкой. Блюдо получается сытным и нежным за счет начинки. Готовится просто и не требует дорогих продуктов.

Автор: Елена Зуб.
  Время выпекания 30 минут.
Время выпекания 30 минут.

"Вкус этого пирога сразу переносит меня за столик уютного французского ресторана с вязаными скатертями и ароматным кофе. Блюдо имеет невероятный и оригинальный вкус", - говорит Елен Зуб, фуд-блогер.

Ингредиенты:

лук - 700 г

разрыхлитель - 1 ч. л.

масло - 150 г

сметана - 4 ст. л.

чеснок - 2 зубца

копченый бекон - 200 г

мука - 300 г

горчица - 2 ст. лю

яйца - 3 шт.

кунжут - по вкусу

мускатный орех - по вкусу

соль, перец - по вкусу

Приготовление:

Для теста смешать муку, чайную ложку разрыхлителя, масло и сметану. Тесто раскатать и разложить по смазанной маслом форме диаметром 28 сантиметров. Нарезать полукольцами лук и обжарить до прозрачности вместе с щепоткой соли, перца и мускатного ореха. Добавить две столовые ложки муки и перемешать. Измельчить чеснок и копченый бекон. Сметану соединить с горчицей, яйцами и щепоткой соли, перца. Полученную смесь смешать с луком и равномерно разложить на тесто. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 30 минут. По желанию пирог можно посыпать сыром, или кунжутом. Блюдо прекрасно сочетается с бокалом красного вина.

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Лимонный тарт - известный французский десерт, покоривший сладкоежек со всего мира. Традиционно готовят из сливочного масла, яиц, лимона, муки и сахара.

Автор: Влада Москвитис
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