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понедельник, 11 января 2021 12:10

Лимонный тарт: раскрыли простой рецепт приготовления

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Лимонный тарт: раскрыли простой рецепт приготовления
Пирог украшают цитрусовыми, мятой или мороженым. Фото: gastrokot.by

Лимонный тарт - распространенный французский десерт, который покорил сладкоежек со всего мира. Традиционно готовят из сливочного масла, яиц, лимона, муки и сахара.

Ингредиенты:

- мука - 150 г;

- сливочное масло - 50 г;

- куриное яйцо - 3 штуки;

- соль - щепотка;

- сок одного лимона + цедра;

- сливки 30-35% - 150 мл;

- сахар - 150 г.

Приготовление:

В блендере смешать муку с солью. Добавить холодное сливочное масло, порубить в крошку. Вбить яйцо, перемешать. Завернуть тесто в пленку и убрать в холодильник на 60 мин. Раскатать и распределить по форме диаметром 18 см. Наколоть тесто вилкой и выпекать при 180°С 15 мин. Для начинки смешать яйца с сахаром. Добавить лимонный сок и цедру. Дать смеси настояться 15-20 мин., затем перемешать и процедить. Процеженную смесь соединить со сливками. Вылить начинку на тесто и выпекать еще 40-50 мин. при 180°С. Охлажденный пирог убрать в холодильник на 6-8 ч. Украсить по вкусу.

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Практичность карантинных будней удивила непредсказуемым трендом. 2020-го избушки из пряников стали олдскульными. Им на смену пришли несладкие домики и горные безумные с салями.

segodnya.ua
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