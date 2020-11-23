Показали впечатляющие кулинарные тренды 2021 года

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Практичность карантинных будней удивила непредсказуемым трендом. В 2020-м избушки из пряников стали олдскульными. Им на смену пришли несладкие домики и горные безумные с салями.

Они состоит из крекерного основы, скрепленной крем-сыром. Крыша украшает колбасная черепица.

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Ели из розмарина, снеговики с моцареллы, пармезана и оливкового дорожки. Только вот есть один крошечный недостаток - такой дом боится комнатной температуры, поэтому большую часть времени он должен стоять в холодильнике.

Пироги Лиз Джой и банальные десерты - противоположные понятия. Ее изделия прямое тому подтверждение. Рассказывают истории самых известных сказок и мультфильмов, например, о жизни Питера Пена, приключения Урсулы и Ариэль из Диснея и многие другие.