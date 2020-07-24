Летний борщ: раскрыли секреты быстрой блюда

В жару хочется освежающих блюд. Именно таков летний борщ. Его особенность - подача в холодном виде.
Вид блюда кажется знакомым, но вкус приятно удивляет новыми ощущениями.
Ингредиенты:
свекла - 3 шт
огурцы - 5 шт
яйцо вареное - 4 шт
пучок укропа и зеленого лука
кефир 1,5 л
вода холодная 300 мл
соль, перец по вкусу
Приготовление:
Сырую свеклу натереть. Огурцы нарезать кубиками. Яйца можно нарезать кубиками или натереть.
Зелень покрошить и все перемешать. Залить кефиром с водой.
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Добавить 1,5 ст. л. горчицы, посолить, поперчить и хорошо все перемешать.
Настоять 10 мин. и можно подавать на стол в холодном виде.
Ароматная, сочная, вкусная вареная кукуруза всегда желательна летнее блюдо.
Даже перезрела кукуруза будет мягкой и сочной, если ее правильно сварить. Эти и другие секреты подачи далее в статье.
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