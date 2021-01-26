Ленивые голубцы из пекинской капусты от Татьяны Литвиновой

 
Ексклюзивы
1/5
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Просмотров: 981
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
Просмотров: 621
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
Просмотров: 2241
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Просмотров: 846
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1647
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
1 Просмотров: 1710
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Просмотров: 783
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Просмотров: 1998
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 837
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Просмотров: 387
Фото
Все фото
14
10
15
5
12
Зимний торт с маком на любой праздник: как украсить десерт
Зимний торт с маком на любой праздник: как украсить десерт
Евгений Клопотенко поделился оригинальным рецептом украинского борща
Евгений Клопотенко поделился оригинальным рецептом украинского борща
Топ-15 самых интересных дизайнов известного заведения быстрого питания
Топ-15 самых интересных дизайнов известного заведения быстрого питания
Сладкую статую Нефертити, изготовленную из сот, продают за $42 тыс.
Сладкую статую Нефертити, изготовленную из сот, продают за $42 тыс.
Рождественский декор праздничного стола: свежие идеи сервировки
Рождественский декор праздничного стола: свежие идеи сервировки
Видео
Все видео
Ленивые голубцы из пекинской капусты от Татьяны Литвиновой
Ленивые голубцы из пекинской капусты от Татьяны Литвиновой
Елизавета Глинская раскрыла рецепт плавающего десерта
Елизавета Глинская раскрыла рецепт плавающего десерта
Елизавета Глинская раскрыла секрет хрустящих новогодних безе
Елизавета Глинская раскрыла секрет хрустящих новогодних безе
Рецепты оливье с необычными ингридиентами
Рецепты оливье с необычными ингридиентами
Старинное блюдо верещаку готовят из мяса и кваса - видеорецепт Евгения Клопотенко
Старинное блюдо верещаку готовят из мяса и кваса - видеорецепт Евгения Клопотенко
Интервью
1/5
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1647
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Просмотров: 576
В любом прогрессе есть риск. Безопасно ли пользоваться приложением "Дия"
В любом прогрессе есть риск. Безопасно ли пользоваться приложением "Дия"
Просмотров: 252
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 837
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 3087
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
24 января 2021
1 Просмотров: 990
Не мали вибору
– На співбесіді запитали, чи розмовляю російською. Досвід і міжнародні сертифікати нікого не зацікавили, – скаржиться офіціантка й ...
вторник, 26 января 2021 10:55

Ленивые голубцы из пекинской капусты от Татьяны Литвиновой

  Комментировать

Приготовить ленивые голубцы под силу любой хозяйке. Это быстро удастся с пекинской капустой. Рецепт раскрыла повар Татьяна Литвинова.

Блюдо из мясного фарша и пекинской капустой получается питательной и аппетитной.

Автор: cesmak.info
  Как вкусно приготовить ленивые голубцы с пекинки
Как вкусно приготовить ленивые голубцы с пекинки

Ингредиенты:

600 г фарша

150 г моркови

150 г лука

4 зубчиков чеснока

700 г помидоров

140 г риса

1 капуста пекинская

мускатный орех

тимьян

200 г сметаны

Приготовление:

Почистить и порезать морковь, лук, чеснок. Обжарить до золотой корочки, добавить тимьян.

Томаты измельчить в блендере, добавить к луку. Далее - добавить фарш, рис, соль, перец. Тушить до готовности.

Пекинскую капусту нарезать соломкой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ароматное куриное жаркое готовят в горшочках

В форму для выпекания выложить слоями: листья капусты, фарш, сметана, измельченная капуста.

Разогреть духовку до 180 градусов. В нее поставить форму на 40 мин. и печь до готовности.

Также питательной пищей является печеночный паштет, который подают с французским багетом. Это быстрый и вкусный перекус, который почти не надоедает. К тому же паштет можно добавлять в блины к картофелю, или делать макароны по-флотски.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ленивые голубцы из пекинской капусты от Татьяны Литвиновой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
января

Литовско-украинское войско разгромило московскую армию

Уейну Гретцки исполнилось 60 лет

112 кг кокаина, 16 т сигарет, 480 л виски: самые резонансные нарушения на таможне

Стюардесса выжила после падения самолета

Баскетболист разбился на вертолете с дочерью

В прощальном матче Браянт набрал 60 очков

В Черном море затонул украинский теплоход с пассажирами

Самое читаемое
Велосипедистка захватила сеть позированием топлес
Велосипедистка захватила сеть позированием топлес
9
 Просмотров: 25659
Тимошенко пришла в Раду в новом стиле
Тимошенко пришла в Раду в новом стиле
8
 Просмотров: 18208
Тина Кароль отмечает 36-летие. Самые откровенные фото артистки
Тина Кароль отмечает 36-летие. Самые откровенные фото артистки
14
 Просмотров: 11439
Пышногрудая фитнес-блогера ошеломила соблазнительными прелестями: горячие фото
Пышногрудая фитнес-блогера ошеломила соблазнительными прелестями: горячие фото
8
 Просмотров: 11250
Самая молодая миллиардерша померялась фигурой с сексапильной подругой
Самая молодая миллиардерша померялась фигурой с сексапильной подругой
5
 Просмотров: 9153
Кухня
Зимний торт с маком на любой праздник: как украсить десерт
Зимний торт с маком на любой праздник: как украсить десерт
14
 Просмотров: 117
Поразительный вкус: паштет подают с домашним багетом
Поразительный вкус: паштет подают с домашним багетом
 Просмотров: 234
Ароматную куриную жаркое готовят в горшочках
Ароматную куриную жаркое готовят в горшочках Просмотров: 36
Елизавета Глинская раскрыла рецепт плавающего десерта
Елизавета Глинская раскрыла рецепт плавающего десерта
 Просмотров: 135
Мясо по-восточному запекают с овощами
Мясо по-восточному запекают с овощами
 Просмотров: 36
Больше всего комментируют
5
Жизнь генерала оценили в $50 тыс.: следователи рассказали о подготовке убийства "правой руки" Баканова
5
По иску Портнова суд запретил чествовать воинов УПА, ученых и писателей
3
Покушение на генерала СБУ: как в ведомстве отреагировали на причастность Нескромного
2
Зеленский убирал снег
2
"Избавиться от лизоблюдов и читать Конституцию" - сети в день рождения Зеленского
Голосов: 1201
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть