Ленивые голубцы из пекинской капусты от Татьяны Литвиновой

Приготовить ленивые голубцы под силу любой хозяйке. Это быстро удастся с пекинской капустой. Рецепт раскрыла повар Татьяна Литвинова.

Блюдо из мясного фарша и пекинской капустой получается питательной и аппетитной.

Автор: cesmak.info Как вкусно приготовить ленивые голубцы с пекинки

Ингредиенты:

600 г фарша

150 г моркови

150 г лука

4 зубчиков чеснока

700 г помидоров

140 г риса

1 капуста пекинская

мускатный орех

тимьян

200 г сметаны

Приготовление:

Почистить и порезать морковь, лук, чеснок. Обжарить до золотой корочки, добавить тимьян.

Томаты измельчить в блендере, добавить к луку. Далее - добавить фарш, рис, соль, перец. Тушить до готовности.

Пекинскую капусту нарезать соломкой.

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В форму для выпекания выложить слоями: листья капусты, фарш, сметана, измельченная капуста.

Разогреть духовку до 180 градусов. В нее поставить форму на 40 мин. и печь до готовности.

Также питательной пищей является печеночный паштет, который подают с французским багетом. Это быстрый и вкусный перекус, который почти не надоедает. К тому же паштет можно добавлять в блины к картофелю, или делать макароны по-флотски.