Ленивые голубцы из пекинской капусты от Татьяны Литвиновой

Приготовить ленивые голубцы под силу любой хозяйке. Это быстро удастся с пекинской капустой. Рецепт раскрыла повар Татьяна Литвинова.
Блюдо из мясного фарша и пекинской капустой получается питательной и аппетитной.
Ингредиенты:
600 г фарша
150 г моркови
150 г лука
4 зубчиков чеснока
700 г помидоров
140 г риса
1 капуста пекинская
мускатный орех
тимьян
200 г сметаны
Приготовление:
Почистить и порезать морковь, лук, чеснок. Обжарить до золотой корочки, добавить тимьян.
Томаты измельчить в блендере, добавить к луку. Далее - добавить фарш, рис, соль, перец. Тушить до готовности.
Пекинскую капусту нарезать соломкой.
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В форму для выпекания выложить слоями: листья капусты, фарш, сметана, измельченная капуста.
Разогреть духовку до 180 градусов. В нее поставить форму на 40 мин. и печь до готовности.
Также питательной пищей является печеночный паштет, который подают с французским багетом. Это быстрый и вкусный перекус, который почти не надоедает. К тому же паштет можно добавлять в блины к картофелю, или делать макароны по-флотски.
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