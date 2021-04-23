Космические пасхальные яйца завораживают: яркие фото

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Во время подготовки к Пасхе, стоит выбрать способ украшения яиц. Это может быть покраска или роспись. Сейчас очень известные "космические яйца". Многие о них слышали, но мало кто умеет делать. Этому можно научиться в нашей рецепта.

Для этого нужны следующие материалы: акриловые краски, жесткий кисточку или зубная щетка и чашка с белой краской.

Приготовление:

Нужно покрасить яйца в черный цвет. Акриловую краску, она хорошо ложится и быстро сохнет.

Кистями с мягкой щетиной сделать комбинации черно-синих, черно-фиолетовых разводов. Сильно не размазывать краски, чтобы было видно переходы цветов.

Губкой наносить резкими движениями слои красок. Сначала темные краски, далее - яркие. Обязательно дать высохнуть каждому слою.

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Теперь пришла очередь черного и золотистого цветов соответственно. Чистить кистью или губкой аккуратно прикасаться к поверхности яйца, чтобы оставить едва заметные пятна.

Чтобы сделать звезды, намочить жесткий кисточку или щетку в разведенную водой белую краску. Распылить на яйцо и дать высохнуть.

Ирина Станиславская из Ивано-Франковска дома выпекает имбирно-медовые пряники, а потом их раскрашивает. Сначала делала печенье для себя и друзей, а затем превратила хобби в бизнес. Друзья ее называют - пряничные фея.