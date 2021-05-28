Корейская кухня удивляет сочетаниями: три пикантных блюда

Корейская кухня известна острыми блюдами с большим количеством морепродуктов и гарниров. Их приправляют кунжутным маслом, соевым соусом, солью, чесноком, имбирем и пастой чили. Отличительной особенностью является преобладание растительных ингредиентов над мясом и злаками.

Корейцы не едят хлеба - его заменяет рис. Хлеб печется исключительно для иностранцев. Не употребляют здесь и коровье молоко. Его заменило козье.

В отличие от европейской традиции, когда на стол подаются по очереди первое, второе и третье блюдо, в Корее на сервированном столе много мелких чашек с закусками - панчанами. Перед каждым ставят отдельные чашки для риса и супа, а все остальные корейские блюда располагаются в центре стола, откуда каждый берет себе еду.

Токпокки

Автор: tourkazka.com

Это любимое блюдо корейских школьников. Основной ингредиент это тток - рисовые "колбаски", которые тушатся с овощами, мясом или морепродуктами.

Ингредиенты:

450 г гареток - клейкие белые палочки из рисовой муки

2 ст. л. острой соевой пасты

1 ст. л. сахара

1 пластина водорослей

1 ст. л. острого перца

7 анчоусов без головы

Приготовление:

Вылить в кастрюлю 1 л воды, добавить анчоусы и раскрошенные водоросли. Довести жидкость до кипения, не накрывая крышкой. Через 15 мин. достать водоросли и анчоусы.

Сделать соус, смешав пасту, сахар и перец.

Засыпать гаретки в анчоусную бульон и крупно нарезанный зеленый лук. Довести до кипения и перемешать.

Варить до розмягчения и чтобы соус стал блестящим и густым. Если даже через 10 мин. гареток не становится мягче, влить еще немного воды в соус.

Кимчхиччиге

Автор: tourkazka.com

Это блюдо подают очень горячим, чтобы максимально ощутить его вкус и остроту.

Ингредиенты:

свинина - 200 г

капуста кимчи - 200 г

зеленый лук - 1 стрелка

твердый тофу - 200 г

острая паста кочудян - 1 ст. л.

сахар - 1 ч. л.

вода - 600 мл

Приготовление:

Свинину, тофу и капусту нарезать кубиками. У зеленого лука отделить белую часть от зеленой. Белая не понадобится, а зеленая нужна для украшения супа.

Сложить в кастрюлю свинину и капусту с рассолом, пасту и сахар. Налить воду, поставить на огонь и довести жидкость до кипения. Уменьшить огонь, накрыть крышкой и варить 30 минут.

Добавить в кастрюлю кубики тофу, дать жидкости закипеть. Уменьшить огонь и варить еще 10 мин. Добавить зеленый лук и снять кастрюлю с огня. Положить в порционные пиалы кусочки вареного мяса, капусты и тофу, залить бульоном.

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Тансуюк

Автор: tourkazka.com

Ингредиенты:

постная свинина - 500 г

консервированный ананас - 100 г

лук - 70 г

зеленый сладкий перец - 50 г

красный сладкий перец - 50 г

огурец - 50 г

морковь - 30 г

Для маринада:

саке - 0,5 ст. л.

имбирь - 2 ломтика

соевый соус - 1 ч. л.

кукурузный крахмал - 95 г

вода - 160 мл

1 яичный белок

Для кисло-сладкого соуса:

вода - 100 мл

ананасовый сок (от консервированных ананасов) - 100 мл

сахар - 25 г

светлый соевый соус - 2 ст. л.

белый рисовый уксус - 1 ст. л.

кукурузный крахмал - 1 ч. л.

вода - 2 ст. л.

Приготовление:

Приготовить тесто для кляра из кукурузного крахмала. Смешать крахмал с водой и оставить на 1 ч., чтобы крахмал осел на дно.

Затем нужно приготовить маринад для мяса. Для него нарезать соломкой имбирь, добавить имбирь и саке, соевый соус, соль и черный молотый перец. В маринад положить порезанное мясо.

Приготовить кисло-сладкий соус из воды, ананасового сока, сахара, соевого соуса и рисового уксуса. Перемешать жидкость до растворения сахара.

Капустник - известное украинское блюдо, которое с давних времен подавалось на праздники, в том числе и свадьбы. Главным ингредиентом является квашеная капуста, благодаря которой суп получается с кислинкой и особым ароматом. Для блюда используют любую крупу: пшено, рис, перловку или гречку. Рецепту известного супа поделился украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.