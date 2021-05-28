Корейская кухня удивляет сочетаниями: три пикантных блюда

 
Ексклюзивы
1/5
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Просмотров: 405
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Просмотров: 702
Коронавирус вернется. Назвали даты
Коронавирус вернется. Назвали даты
Просмотров: 1782
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Просмотров: 432
Женщина съела иглу в колбасе - что будет, если глотнете острую вещь
Женщина съела иглу в колбасе - что будет, если глотнете острую вещь
Просмотров: 684
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
2 Просмотров: 981
"Северный поток-2" - что делать Украине в случае достройки
"Северный поток-2" - что делать Украине в случае достройки
Просмотров: 342
Нардепы проталкивают руссификаторский проект о языке
Нардепы проталкивают руссификаторский проект о языке
Просмотров: 315
Ползает под кожей и в глазах. Каким паразитом заражают комары
Ползает под кожей и в глазах. Каким паразитом заражают комары
Просмотров: 783
Украинские порты пустуют, а мы везем топливо из России и Беларуси
Украинские порты пустуют, а мы везем топливо из России и Беларуси
Просмотров: 441
Фото
Все фото
11
20
8
8
9
Делало людей счастливыми. Как готовили и потребляли мороженое в 1910-1970 годах
Делало людей счастливыми. Как готовили и потребляли мороженое в 1910-1970 годах
Как готовили на кулинарном конкурсе для незрящих - фото шедевров
Как готовили на кулинарном конкурсе для незрящих - фото шедевров
Как итальянцы украшают фокаччо: яркие идеи подачи
Как итальянцы украшают фокаччо: яркие идеи подачи
Как стильно украсить десерт клубникой: показали оригинальные идеи подачи
Как стильно украсить десерт клубникой: показали оригинальные идеи подачи
Парящая еда: показали необычные фото
Парящая еда: показали необычные фото
Видео
Все видео
Шпинатные блины с клубникой: Лиза Глинская раскрыла секреты аппетитного блюда
Шпинатные блины с клубникой: Лиза Глинская раскрыла секреты аппетитного блюда
Ой, какая вкуснота - Клопотенко поделился рецептом дорадо с лаймом
Ой, какая вкуснота - Клопотенко поделился рецептом дорадо с лаймом
Грибной суп готовят со сметаной и маслом - рецепт от звездного шеф-повара
Грибной суп готовят со сметаной и маслом - рецепт от звездного шеф-повара
Сырники готовят без яиц и муки: звездный рецепт
Сырники готовят без яиц и муки: звездный рецепт
Клопотенко рассказал, как приготовить десерт из молодого картофеля
Клопотенко рассказал, как приготовить десерт из молодого картофеля
Интервью
1/5
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 477
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 369
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 225
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 2061
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 585
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
10 июня 2021
1 Просмотров: 450
Історія з курткою
В молодості у мене була чехословацька куртка із свинячої шкури, в ЦУМі купив, і недорого, 90 рублів. Зручна, коротка, на "блискавці", її не брав дощ ...
пятница, 11 июня 2021 12:00

Корейская кухня удивляет сочетаниями: три пикантных блюда

  Комментировать

Корейская кухня известна острыми блюдами с большим количеством морепродуктов и гарниров. Их приправляют кунжутным маслом, соевым соусом, солью, чесноком, имбирем и пастой чили. Отличительной особенностью является преобладание растительных ингредиентов над мясом и злаками.

Корейцы не едят хлеба - его заменяет рис. Хлеб печется исключительно для иностранцев. Не употребляют здесь и коровье молоко. Его заменило козье.

В отличие от европейской традиции, когда на стол подаются по очереди первое, второе и третье блюдо, в Корее на сервированном столе много мелких чашек с закусками - панчанами. Перед каждым ставят отдельные чашки для риса и супа, а все остальные корейские блюда располагаются в центре стола, откуда каждый берет себе еду.

Токпокки

Автор: tourkazka.com
 

Это любимое блюдо корейских школьников. Основной ингредиент это тток - рисовые "колбаски", которые тушатся с овощами, мясом или морепродуктами.

Ингредиенты:

450 г гареток - клейкие белые палочки из рисовой муки

2 ст. л. острой соевой пасты

1 ст. л. сахара

1 пластина водорослей

1 ст. л. острого перца

7 анчоусов без головы

Приготовление:

Вылить в кастрюлю 1 л воды, добавить анчоусы и раскрошенные водоросли. Довести жидкость до кипения, не накрывая крышкой. Через 15 мин. достать водоросли и анчоусы.

Сделать соус, смешав пасту, сахар и перец.

Засыпать гаретки в анчоусную бульон и крупно нарезанный зеленый лук. Довести до кипения и перемешать.

Варить до розмягчения и чтобы соус стал блестящим и густым. Если даже через 10 мин. гареток не становится мягче, влить еще немного воды в соус.

Кимчхиччиге

Автор: tourkazka.com
 

Это блюдо подают очень горячим, чтобы максимально ощутить его вкус и остроту.

Ингредиенты:

свинина - 200 г

капуста кимчи - 200 г

зеленый лук - 1 стрелка

твердый тофу - 200 г

острая паста кочудян - 1 ст. л.

сахар - 1 ч. л.

вода - 600 мл

Приготовление:

Свинину, тофу и капусту нарезать кубиками. У зеленого лука отделить белую часть от зеленой. Белая не понадобится, а зеленая нужна для украшения супа.

Сложить в кастрюлю свинину и капусту с рассолом, пасту и сахар. Налить воду, поставить на огонь и довести жидкость до кипения. Уменьшить огонь, накрыть крышкой и варить 30 минут.

Добавить в кастрюлю кубики тофу, дать жидкости закипеть. Уменьшить огонь и варить еще 10 мин. Добавить зеленый лук и снять кастрюлю с огня. Положить в порционные пиалы кусочки вареного мяса, капусты и тофу, залить бульоном.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как удивить родных - судья "Мастер Шеф" поделился рецептом невероятного блюда

Тансуюк

Автор: tourkazka.com
 

Ингредиенты:

постная свинина - 500 г

консервированный ананас - 100 г

лук - 70 г

зеленый сладкий перец - 50 г

красный сладкий перец - 50 г

огурец - 50 г

морковь - 30 г

Для маринада:

саке - 0,5 ст. л.

имбирь - 2 ломтика

соевый соус - 1 ч. л.

кукурузный крахмал - 95 г

вода - 160 мл

1 яичный белок

Для кисло-сладкого соуса:

вода - 100 мл

ананасовый сок (от консервированных ананасов) - 100 мл

сахар - 25 г

светлый соевый соус - 2 ст. л.

белый рисовый уксус - 1 ст. л.

кукурузный крахмал - 1 ч. л.

вода - 2 ст. л.

Приготовление:

Приготовить тесто для кляра из кукурузного крахмала. Смешать крахмал с водой и оставить на 1 ч., чтобы крахмал осел на дно.

Затем нужно приготовить маринад для мяса. Для него нарезать соломкой имбирь, добавить имбирь и саке, соевый соус, соль и черный молотый перец. В маринад положить порезанное мясо.

Приготовить кисло-сладкий соус из воды, ананасового сока, сахара, соевого соуса и рисового уксуса. Перемешать жидкость до растворения сахара.

Капустник - известное украинское блюдо, которое с давних времен подавалось на праздники, в том числе и свадьбы. Главным ингредиентом является квашеная капуста, благодаря которой суп получается с кислинкой и особым ароматом. Для блюда используют любую крупу: пшено, рис, перловку или гречку.

Рецепту известного супа поделился украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Корейская кухня удивляет сочетаниями: три пикантных блюда». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
июня

На последние деньги создали памятник известному гетману - фото

Россияне устроили погром на чемпионате Европы - сожгли паб, убили человека

ЕС открыли для украинцев

В Европе встали на защиту украинского языка

На автогонках погибли сотни людей

Активиста обвинили в умышленном убийстве нападавшего

Самое читаемое
Как распознать женщину, которая хочет секса
Как распознать женщину, которая хочет секса Просмотров: 14364
&quot;Какой кайф, когда нет сисек?&quot; - Гвоздева ответила на критику
"Какой кайф, когда нет сисек?" - Гвоздева ответила на критику
7
 Просмотров: 8803
Как выглядит станция, которая должна была предупреждать СССР о нападении врага - впечатляющие фото из Чернобыля
Как выглядит станция, которая должна была предупреждать СССР о нападении врага - впечатляющие фото из Чернобыля
33
 Просмотров: 7929
Мисс идеальная грудь намазалась маслом для пикантных фото
Мисс идеальная грудь намазалась маслом для пикантных фото
6
 Просмотров: 6642
Гороскоп на 10 июня: как Солнечное затмение повлияет на каждого из нас
Гороскоп на 10 июня: как Солнечное затмение повлияет на каждого из нас
 Просмотров: 3258
Кухня
Судья "Мастер Шеф" раскрыл рецепт летнего гаспачо с клубникой
Судья "Мастер Шеф" раскрыл рецепт летнего гаспачо с клубникой Просмотров: 117
Как удивить родных - судья "Мастер Шеф" поделился рецептом невероятного блюда
Как удивить родных - судья "Мастер Шеф" поделился рецептом невероятного блюда
 Просмотров: 702
Делало людей счастливыми. Как готовили и потребляли мороженое в 1910-1970 годах
Делало людей счастливыми. Как готовили и потребляли мороженое в 1910-1970 годах
11
 Просмотров: 2439
Рецепт от Клопотенка: как приготовить идеальный капустняк
Рецепт от Клопотенка: как приготовить идеальный капустняк Просмотров: 252
Как готовили на кулинарном конкурсе для незрящих - фото шедевров
Как готовили на кулинарном конкурсе для незрящих - фото шедевров
20
 Просмотров: 630
Больше всего комментируют
8
Порошенко переживает нелегкие времена - СМИ
4
"Слуги народа" назвали проблему номер один
4
За российскую пропаганду телеканал Мураева отделывается штрафами
4
Порошенко назвал "пленки Медведчука" продуктом пропаганды Офиса президента
2
"Слуги" снова начали продвигать русский язык
Голосов: 14
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть