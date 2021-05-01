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понедельник, 03 мая 2021 14:33

Конфеты к пиву и со вкусом нефти: кто был первыми кондитерами

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Конфеты к пиву и со вкусом нефти: кто был первыми кондитерами
Кондитеры должны знать архитектуру и скульптуру. Фото: classmill.com

3 мая отмечают День кондитера. В этот день в 1932-м году постановлением Совета Народных Комиссаров был создан Всесоюзный научно-исследовательский институт кондитерской промышленности, который занялся изучением качественных свойств промышленного сырья и ее рациональным использованием, сокращением потерь в производстве.

В этом искусстве необходима особая вкусовая память, отличное обоняния и утонченный вкус, огромное творческое воображение и знания в области архитектуры, скульптуры.

Слово "кондитер" происходит от итальянского глагола "кандиере", что означает "варить в сахаре". Именно кондитерское искусство возникло и получило наибольшее развитие в Италии, в Венеции, лишь с появлением сахара в конце XV-начале XVI века. К этому сладости в Европе покупали у арабов, древнейших кондитеров в мире. Не случайно на Востоке до сих пор создаются самые разнообразные в мире сладости. В то время как в Европе кондитерское дело развивалось в направлении пирожных и печенья, арабы первыми обратили внимание на то, что плавка сахара открывает широкие возможности для приготовления различных сладких блюд.

Первыми продуктами, которые стали варить в сахаре, были соки ягод и фруктов и сами ягоды и фрукты. У некоторых народов размолотые, превращенные в пюре, в других только измельченные, в третьих целиком. Так появились сиропы, мармелад, повидло, конфитюры.

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Популярные во всем мире макароны появились на свет благодаря сестрам-монахиням еще в конце 18 века. Правда, тогда они были не такие яркие и не имели начинки. Это было просто миндальное печенье. На рубеже 1900-х годов о макароны вспомнил успешный предприниматель и мастер Laduree, Пьер Дефонтен. Он и решил совместить два печенья с ганашом - ароматным кремом на основе свежих сливок, шоколада и сливочного масла.

Работу кондитеров нельзя назвать легкой, ведь в среднем смена длится 16 часов, из которых на ногах они стоят по 12:00.

Как бы это странно не звучало, но большинство кондитеров - стройные люди, ведь они прекрасно знают, сколько калорий в этих невероятных вкусности.

А вот самые удивительные конфеты изготавливают в Финляндии. Там можно найти кислые, соленые и со вкусом нефти.

Главный секретный ингредиент советского сгущенного с сахаром молока - это технология производства, разработанная в Соединенных Штатах Америки. Ведь рецепт вкусной згущивкы, по которой так ностальгируют бывшие граждане СССР, был заимствован в США. Как и оборудования, на котором ее изготавливали.

А изобрели сгущенное молоко задолго до появления СССР, причем не в России. Gazeta.ua рассказывает историю этого лакомства.

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Дата
03
мая

Конфеты к пиву и со вкусом нефти: кто был первыми кондитерами

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