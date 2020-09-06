Компания Tesla создала шоколадные чипсы удивительной формы

 
Ексклюзивы
1/5
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 990
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 549
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 333
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Просмотров: 144
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Просмотров: 423
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
1 Просмотров: 819
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 702
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
Просмотров: 3123
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
2 Просмотров: 675
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
1 Просмотров: 270
Фото
Все фото
13
10
10
13
13
Оригинальный перекус: как подать сэндвичи с разными начинками
Оригинальный перекус: как подать сэндвичи с разными начинками
Торт из арбуза: 10 впечатляющих вариантов необычного десерта
Торт из арбуза: 10 впечатляющих вариантов необычного десерта
Топ-10 идей, как изысканно подать сырную тарелку
Топ-10 идей, как изысканно подать сырную тарелку
Медовик с карамелью: как сделать впечатляющий торт
Медовик с карамелью: как сделать впечатляющий торт
Спасение от жары: показали оригинальные способы подачи напитков
Спасение от жары: показали оригинальные способы подачи напитков
Видео
Все видео
Раскрыли секрет известного напитка "Крем-сода"
Раскрыли секрет известного напитка "Крем-сода"
Рецепт картофеля, за который дали Орден поварихе из села
Рецепт картофеля, за который дали Орден поварихе из села
Россияне воруют украинский борщ
Россияне воруют украинский борщ
Торты с бриллиантами и пирожные со съедобными цветами: как создают диетические сладости
Торты с бриллиантами и пирожные со съедобными цветами: как создают диетические сладости
Американское посольство в Киеве раскрыло рецепт идеальной индейки
Американское посольство в Киеве раскрыло рецепт идеальной индейки
Интервью
1/5
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 432
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 9495
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2538
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 648
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 972
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
04 сентября 2020
Просмотров: 540
Кагебешник XVII століття
У класичній повісті "Маруся" Марії Маркович, відомої під псевдо Марко Вовчок, є важливий епізод. Українська дівчина Маруся допомагає запорозькому ...
воскресенье, 06 сентября 2020 15:20

Компания Tesla создала шоколадные чипсы удивительной формы

  Комментировать
Компания Tesla создала шоколадные чипсы удивительной формы
Шоколадные чипсы напоминают пирамиды или драгоценные камни. Фото: dandelionchocolate.com

В Лос-Анджелесе инженер компании Tesla Реми Лабеск модернизировал классическую шоколадную крошку. Теперь она дольше не тает. Благодаря этому человек разработал чипсы в форме граненой пирамиды, напоминает сплющенный драгоценные камни.

Этим занимался вместе с производителем шоколада Dandelion Chocolate

Такая форма идеальна, потому что продукт не ломается при транспортировке.

"Я доволен элегантностью чипсов, они равномерно тают при выпечке, а форма взаимодействует со всеми пятью вкусовыми рецепторами во рту", - сказал Лабеск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сытный обед: три азиатские блюда, которые приятно удивят гостей

Шоколадные чипсы включают всего два ингредиента - какао-бобы и органический тростниковый сахар. При этом они на 70% состоят из темного шоколада.

Один кусок весит 4,05 грамма. Упаковка весом 500 г стоит 30 долларов.

Мелкие ошибки на кухне часто портят весь обед. Не важно их делают из первой блюдом или десертом.

Постепенно эти ошибки становятся привычкой, которые делают из женщины плохого повара. В статье собрали самые распространенные кухонные погрешности.

segodnya.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Компания Tesla создала шоколадные чипсы удивительной формы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
сентября

Утвердили новое украинское правописание

Украинцы впервые переселились в Канаду

Стамбульский погром: националисты и мафия за ночь разрушили бизнес греков

33 года назад впервые в мире успешно разъединили сиамских близнецов

Самое читаемое
Американский адвокат объяснил, для чего Россия умышленно сбила МН17
Американский адвокат объяснил, для чего Россия умышленно сбила МН17 1 Просмотров: 21483
Учительница спала с несовершеннолетним учеником, младшим ее на 20 лет
Учительница спала с несовершеннолетним учеником, младшим ее на 20 лет Просмотров: 14409
Из реки достали уникальный древнерусский шлем
Из реки достали уникальный древнерусский шлем
4
 Просмотров: 9801
&quot;Мы уверенно идем к образовательной катастрофе&quot; - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
 Просмотров: 9495
Прогноз на 5-6 сентября: почему нельзя проспать первые выходные осени
Прогноз на 5-6 сентября: почему нельзя проспать первые выходные осени
 Просмотров: 7605
Кухня
Сытный обед: три азиатских блюда, которые приятно удивят гостей
Сытный обед: три азиатских блюда, которые приятно удивят гостей Просмотров: 558
Оригинальный перекус: как подать сэндвичи с разными начинками
Оригинальный перекус: как подать сэндвичи с разными начинками
13
 Просмотров: 2529
Торт из арбуза: 10 впечатляющих вариантов необычного десерта
Торт из арбуза: 10 впечатляющих вариантов необычного десерта
10
 Просмотров: 315
Как правильно хранить и заваривать шиповник, чтобы плоды не потеряли пользу
Как правильно хранить и заваривать шиповник, чтобы плоды не потеряли пользу Просмотров: 54
Быстрый рецепт: как вкусно замариновать скумбрию
Быстрый рецепт: как вкусно замариновать скумбрию Просмотров: 54
Больше всего комментируют
9
В Зеленского отреагировали на санкции РФ против Порошенко
6
Киевляне должны решить, нужны ли им еще 5 лет невыполненных обещаний - Верещук
5
Тернополь протестовать в суде против "сталинской политики" и карантина
4
Пушилин хочет обострить ситуацию на Донбасс - Кравчук о заявлении главы ДНР
3
Россия ввела санкции против Порошенко, Вакарчука и ряда украинских политиков
Голосов: 4717
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua