Компания Tesla создала шоколадные чипсы удивительной формы

Шоколадные чипсы напоминают пирамиды или драгоценные камни. Фото: dandelionchocolate.com

В Лос-Анджелесе инженер компании Tesla Реми Лабеск модернизировал классическую шоколадную крошку. Теперь она дольше не тает. Благодаря этому человек разработал чипсы в форме граненой пирамиды, напоминает сплющенный драгоценные камни.

Этим занимался вместе с производителем шоколада Dandelion Chocolate

Такая форма идеальна, потому что продукт не ломается при транспортировке.

"Я доволен элегантностью чипсов, они равномерно тают при выпечке, а форма взаимодействует со всеми пятью вкусовыми рецепторами во рту", - сказал Лабеск.

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Шоколадные чипсы включают всего два ингредиента - какао-бобы и органический тростниковый сахар. При этом они на 70% состоят из темного шоколада.

Один кусок весит 4,05 грамма. Упаковка весом 500 г стоит 30 долларов.

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