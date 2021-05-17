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вторник, 18 мая 2021 02:28

Клопотенко раскрыл секрет приготовления зефира в домашних условиях

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Клопотенко раскрыл секрет приготовления зефира в домашних условиях
Время приготовления 10 минут. Фото: instagram / klopotenko

Украинский кулинар и блогер Евгений Клопотенко не перестает удивлять подписчиков своими кулинарными экспериментами. На этот раз приготовил зефир с клубникой и кинзой.

Рецептом поделился в УouТube.

"Зефир с клубникой и кинзой - довольно необычное, но очень крутое сочетание. Оказалось, многие люди считают, что зефир в процессе приготовления нужно запекать. Но все гораздо проще. Если хотите приготовить вкуснейший зефир в вашей жизни, то сейчас я вас научу", - сказал Клопотенко.

Ингредиенты:

куриный белок - 4 шт.

вода - 150 мл

агар-агар - 12 г

мед - 100 г

кинза - 10 г

клубника - 250 г

Для обвалки зефира:

сахарная пудра - ½ ст.

крахмал - 1 ст. л.

Приготовление:

Заранее подготовить кулинарный мешок с насадкой "звезда". В чашу фуд-процессора выложить клубнику и кинзу. Перебить до однородности. В сотейнике соединить 150 мл воды, агар-агар и жидкий мед. Прогреть все до загустения, постоянно помешивая. Консистенция должна быть похожей на кисель. Всыпать 300 г сахара и варить еще 2 минуты, не переставая помешивать. Добавить пюре из клубники и кинзы и проварить на среднем огне еще 5 минут. Соединить белки и 80 г сахара в чаше кухонной машины. Взбить до появления пышной пены. Тонкой струйкой влить сироп из клубники и взбивать еще 2 минуты на быстрых оборотах. Масса должна увеличиться в объеме в три раза. Быстро переложить в кулинарный мешок и сформировать зефир. Это надо делать максимально быстро, пока масса не успела стабилизироваться. Дать зефиру подсохнуть примерно 4 часа при комнатной температуре. Смешать в миске ½ стакана сахарной пудры и крахмал и обвалять половинки зефира, чтобы впиталась лишняя влага. Если хочется, перед этим можно слепить две половинки зефира вместе.

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Кулинарный експерт Татьяна Литвинова поделилась рецептом ароматного кокосового торта. Готовится без яиц, с добавлением кокосового молока, муки, соком и цедрой лайма, который добавляет изысканного вкуса.

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