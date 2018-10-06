Карамельный английский десерт готовят из соленой соломкой

Баноффи - это английский пирог, приготовленный из бананов и сливок. Начинку делают из карамели и вареного сгущенного молока. Для контраста вкуса, добавляют соленую соломку. Основой пирога является не тесто, а измельченное печенье с добавлением сливочного масла.

Английский банановый пирог баннофи. Сверху покрыт легким творожным кремом, а основа из хрустящего печенья и соленой карамели.

Как правильно его приготовить рассказала Карина Мозговая из города Коростень Житомирской области.

Автор: itamle.ru Пирог без выпечки: в карамельный десерт добавляют соленую соломку

Ингредиенты:

120 г песочного печенья

150 г соленой соломки

100 г сливочного масла

для карамели

1 стакан сахара

50 мл воды

80 г сливочного масла

120 мл теплых сливок

1 банан

3 ст. л. миндальных лепестков

200 г мягкого сыра

100 г взбитых сливок

Приготовление:

Измельчить в блендере песочное печенье. Добавить соленую соломку или кренделя.

Растопить сливочное масло в микроволновке и вылить к печенью. Перемешать, чтобы смесь выглядела, как мокрый песок. Распределить эту основу пирога на дно и бортики формы со съемными стенками.

Толщина основы должно быть 6 миллиметров. Толще - будет жестковатая. Трамбовать корж дном стакана. Ставить в холодильник.

Для основы просеять 250 г муки, нарезать маленькими кубиками 120 г холодного масла. Насыпать 2 ст. л. сахара и взбить миксером. До крошки, которая образовалась, добавить 1 яйцо и 1 желток. Опять включать миксер. Тесто замотать в пищевую пленку и положить в холодильник на полчаса.

Помазать форму сливочным маслом. Раскатать тесто и распределять по форме. Накрыть пергаментом и засыпать фасолью или горохом, чтобы корж был ровную поверхность.

Поставить в разогретую до 180 ° С духовку на 15 мин. Тогда вынуть фасоль и бумагу, выпекать основу до золотистого цвета. Выпекать и лепешки из печенья, и замешанное собственноручно тесто.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "За торты писали слова благодарности, я читала их и плакала" - женщина создает кулинарные шедевры

Для карамели в сотейник с толстым дном насыпать сахара, добавить 50 мл воды. На плите варить до появления карамельного цвета и пузырьков. Не перемешивать, чтобы смесь не превратилась в леденец. Чтобы не было горьковатого привкуса, снять с огня до того, как карамель потемнеет.

Добавить масла и налить теплых сливок. Масса должна начать пениться. Размешать ложкой, пока не получится карамельный соус. Вылить его на выпеченный корж. Сверху выложить два-три порезанные кольцами бананы и посыпать миндальных лепестков.

Для легкого крема смешать мягкий сыр и взбитые сливки. Помазать пирог в форме толстым слоем крема. Поставить в холодильник на ночь.