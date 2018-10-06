Карамельный английский десерт готовят из соленой соломкой

Баноффи - это английский пирог, приготовленный из бананов и сливок. Начинку делают из карамели и вареного сгущенного молока. Для контраста вкуса, добавляют соленую соломку. Основой пирога является не тесто, а измельченное печенье с добавлением сливочного масла.
Английский банановый пирог баннофи. Сверху покрыт легким творожным кремом, а основа из хрустящего печенья и соленой карамели.
Как правильно его приготовить рассказала Карина Мозговая из города Коростень Житомирской области.
Ингредиенты:
120 г песочного печенья
150 г соленой соломки
100 г сливочного масла
для карамели
1 стакан сахара
50 мл воды
80 г сливочного масла
120 мл теплых сливок
1 банан
3 ст. л. миндальных лепестков
200 г мягкого сыра
100 г взбитых сливок
Приготовление:
Измельчить в блендере песочное печенье. Добавить соленую соломку или кренделя.
Растопить сливочное масло в микроволновке и вылить к печенью. Перемешать, чтобы смесь выглядела, как мокрый песок. Распределить эту основу пирога на дно и бортики формы со съемными стенками.
Толщина основы должно быть 6 миллиметров. Толще - будет жестковатая. Трамбовать корж дном стакана. Ставить в холодильник.
Для основы просеять 250 г муки, нарезать маленькими кубиками 120 г холодного масла. Насыпать 2 ст. л. сахара и взбить миксером. До крошки, которая образовалась, добавить 1 яйцо и 1 желток. Опять включать миксер. Тесто замотать в пищевую пленку и положить в холодильник на полчаса.
Помазать форму сливочным маслом. Раскатать тесто и распределять по форме. Накрыть пергаментом и засыпать фасолью или горохом, чтобы корж был ровную поверхность.
Поставить в разогретую до 180 ° С духовку на 15 мин. Тогда вынуть фасоль и бумагу, выпекать основу до золотистого цвета. Выпекать и лепешки из печенья, и замешанное собственноручно тесто.
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Для карамели в сотейник с толстым дном насыпать сахара, добавить 50 мл воды. На плите варить до появления карамельного цвета и пузырьков. Не перемешивать, чтобы смесь не превратилась в леденец. Чтобы не было горьковатого привкуса, снять с огня до того, как карамель потемнеет.
Добавить масла и налить теплых сливок. Масса должна начать пениться. Размешать ложкой, пока не получится карамельный соус. Вылить его на выпеченный корж. Сверху выложить два-три порезанные кольцами бананы и посыпать миндальных лепестков.
Для легкого крема смешать мягкий сыр и взбитые сливки. Помазать пирог в форме толстым слоем крема. Поставить в холодильник на ночь.
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