Как стильно украсить десерт клубникой: показали оригинальные идеи подачи

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Клубника - одна из любимых ягод кондитеров. Благодаря ей можно превратить любое пирожное в изысканный и аппетитный десерт. При этом необязательно иметь кулинарное образование. Кроме того ее вкус хорошо сочетается с шоколадом, заварным кремом, марципаном, абрикосовым джемом и другими всевозможными ингредиентами торта. Прекрасно компонуется с глазурью белого, коричневого, оранжевого и других цветов.

Правила декора сладостей клубникой

- прежде чем украшать десерт клубникой, ее следует тщательно вымыть и полностью высушить;

- чтобы клубника была аппетитной на торте, перед украшением ее можно покрыть кисточкой тонким слоем желе;

- эффектно смотрится клубника с зелеными хвостиками, поэтому их не всегда следует удалять;

- чтобы ягода не пустила сок и не закрасила крем, ее нужно выкладывать на десерт перед подачей;

- также клубнику можно покрыть растопленным шоколадом.

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Оригинальное мороженого из клубники легко приготовить самому. Благодаря удачно подобранным продуктам, оно не добавит много калорий. Также можно заменить клубнику на чернику, персика или груши. В любом случае десерт приятно удивит.