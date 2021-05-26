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четверг, 27 мая 2021 12:25

Рецепт клубничного мороженого, которое не вредит фигуре

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Оригинальное мороженого из клубники легко приготовить самому. Благодаря удачно подобранным продуктам, оно не добавит много калорий. Также можно заменить клубнику на чернику, персика или груши. В любом случае десерт приятно удивит.

Об этом пишут в Инстаграм Fat Killers.

Автор: kanalukraina.tv
  Клубничное мороженое делают из йогурта и сыра
Клубничное мороженое делают из йогурта и сыра

Ингредиенты:

200 г клубники

2 ст. л кукурузного крахмала

150 г сыра

50 г молока

70 г йогурта

Приготовление:

Измельчить клубнику блендером и добавить крахмал с сахаром.

Перелить клубничный джем в кастрюлю и поставить на малый огонь. Варить смесь до загустения постоянно помешивая. Консистенция должна быть жидкая, но тягучая.

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Творог, йогурт и молоко перебить в блендере до однородности. Добавить клубничный джем, мяту и перемешать.

Разлить жидкое мороженое по формам и поставить в морозилку.

Из риса получается не только гарнир к мясу, рыбе или овощам. Он имеет интересные свойства, о которых мало кто знает. Об этих лайфхакам расскажем далее.

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