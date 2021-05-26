Рецепт клубничного мороженого, которое не вредит фигуре

Оригинальное мороженого из клубники легко приготовить самому. Благодаря удачно подобранным продуктам, оно не добавит много калорий. Также можно заменить клубнику на чернику, персика или груши. В любом случае десерт приятно удивит.
Об этом пишут в Инстаграм Fat Killers.
Ингредиенты:
200 г клубники
2 ст. л кукурузного крахмала
150 г сыра
50 г молока
70 г йогурта
Приготовление:
Измельчить клубнику блендером и добавить крахмал с сахаром.
Перелить клубничный джем в кастрюлю и поставить на малый огонь. Варить смесь до загустения постоянно помешивая. Консистенция должна быть жидкая, но тягучая.
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Творог, йогурт и молоко перебить в блендере до однородности. Добавить клубничный джем, мяту и перемешать.
Разлить жидкое мороженое по формам и поставить в морозилку.
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