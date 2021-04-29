Как проверить не протухли ли яйца: лайфхаки к Пасхе

Пасха 2021: как проверить не протухли яйца. Фото: mashed.com

Во время подготовки к Пасхе яйца - один из самых востребованных продуктов. Чтобы не быть обманутым покупателем и не испортить праздничные салаты, нужно проверять, не испорчен ли продукт.

Разобраться в этом поможет издание Мashed.

Как проверить качество яиц:

1. Опустите яйцо в стакан воды. Если легло на дно горизонтально – оно свежее.

Если вертикально– его срок годности истекает. Когда же яйцо всплыло – оно испорчено.

2. Скорлупа свежих яиц слегка шероховатая и матовая. Если яйца плохие, она будет гладкой на ощупь и блестеть на свету. Если скорлупа мягкая или в пятнах – яйцо протухло.

3. Поднесите яйцо к лампе. Если увидите темные пятна под скорлупой, это означает, что продукт испорчен.

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4. Если вы встряхните свежие яйца, не услышите ни одного движения внутри скорлупы. У старого услышите плеск.

5. Положите яйцо на ровную поверхность и раскрутите. Плохое яйцо прокрутится вокруг своей оси большее количество раз, чем свежее.

Срок годности яиц составляет 25 суток. Их желательно сберегать в холодильнике или в темном месте.

Мраморные яйца стали модный трендом на пасхальные праздники. Они имеют эффектный и необычный вид. Яйца с необычным орнаментом, напоминающим мрамор является популярной закуской в ​​восточных странах, особенно в Китае. Там для окрашивания яиц используют соевый соус и крепкий раствор черного чая.