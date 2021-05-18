Как приготовить мороженое из сирени: рецепт изысканного весеннего лакомства

Об изысканном весеннем деликатесе - мороженом из сирени - писал еще сто лет назад поэт Игорь Северянин:
"Сирень - сладострастья эмблема. В лилово-изнеженном крене
Зальдись, водопадное сердце, в душистый и сладкий пушок...
Мороженое из сирени! Мороженое из сирени!
Эй, мальчик со сбитнем, попробуй! Ей-Богу, похвалишь, дружок!"
Оказывается, это не просто красивая выдумка поэта. Приготовить такое мороженое можно дома. Причем рецепты бывают разными.
Вот рецепт мороженого из сирени с карамелью.
Нам понадобится:
Лимон - 2 шт.,
Белое вино - 250 мл,
Вода - 250 мл,
Сахар - 200 г,
Желатин - 1 пакетик,
Сирень - четыре большие соцветия.
Натираем цедру лимонов и выжимаем из них сок.
Воду, вино, 150 г сахара, лимонный сок, цедра смешиваем и доводим до кипения. Остужаем.
Отделяем цветы от соцветий сирени, добавляем в отвар и даём настояться час.
Замачиваем желатин в холодной воде и даём набухнуть.
Отвар процеживаем через мелкий дуршлаг. Часть отвара подогреваем и растворяем в нём желатин. Смешиваем с оставшимся отваром.
Остужаем, наливаем в мороженицу или миску и ставим на 4 ч. в морозилку, затем взбиваем миксером.
Для карамели:
Выложить противень бумагой для выпечки. Растопить 50 г сахара на сковороде.
Аккуратно выложить ложкой карамель на противень и дать растечься.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 7 мест Киева где можно попробовать необычное мороженое
Разложить мороженое по стаканам и подавать с карамельными палочками.
В Национальном ботаническом саду им. Николая Гришко в Киеве начала цвести сирень.
Об этом сообщила пресс-служба ботсада в Facebook.
"Волнующий момент, когда открылись первые цветы на сирени. Этот аромат вы ни с чем не перепутаете", - говорится в заметке.
Сад сирени - сирингарий - один из самых декоративных коллекционно-экспозиционных участков, который уже давно стал своеобразной визитной карточкой заведения, пишет Big Kyiv. Расположен сирингарий на Днепровском склоне перед Выдубицким монастырем.
Комментарии