Как приготовить мороженое из сирени: рецепт изысканного весеннего лакомства

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Об изысканном весеннем деликатесе - мороженом из сирени - писал еще сто лет назад поэт Игорь Северянин:

"Сирень - сладострастья эмблема. В лилово-изнеженном крене

Зальдись, водопадное сердце, в душистый и сладкий пушок...

Мороженое из сирени! Мороженое из сирени!

Эй, мальчик со сбитнем, попробуй! Ей-Богу, похвалишь, дружок!"

Оказывается, это не просто красивая выдумка поэта. Приготовить такое мороженое можно дома. Причем рецепты бывают разными.

Вот рецепт мороженого из сирени с карамелью.

Нам понадобится:

Лимон - 2 шт.,

Белое вино - 250 мл,

Вода - 250 мл,

Сахар - 200 г,

Желатин - 1 пакетик,

Сирень - четыре большие соцветия.

Натираем цедру лимонов и выжимаем из них сок.

Воду, вино, 150 г сахара, лимонный сок, цедра смешиваем и доводим до кипения. Остужаем.

Отделяем цветы от соцветий сирени, добавляем в отвар и даём настояться час.

Замачиваем желатин в холодной воде и даём набухнуть.

Отвар процеживаем через мелкий дуршлаг. Часть отвара подогреваем и растворяем в нём желатин. Смешиваем с оставшимся отваром.

Остужаем, наливаем в мороженицу или миску и ставим на 4 ч. в морозилку, затем взбиваем миксером.

Для карамели:

Выложить противень бумагой для выпечки. Растопить 50 г сахара на сковороде.

Аккуратно выложить ложкой карамель на противень и дать растечься.

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Разложить мороженое по стаканам и подавать с карамельными палочками.

В Национальном ботаническом саду им. Николая Гришко в Киеве начала цвести сирень. Об этом сообщила пресс-служба ботсада в Facebook.

"Волнующий момент, когда открылись первые цветы на сирени. Этот аромат вы ни с чем не перепутаете", - говорится в заметке. Сад сирени - сирингарий - один из самых декоративных коллекционно-экспозиционных участков, который уже давно стал своеобразной визитной карточкой заведения, пишет Big Kyiv. Расположен сирингарий на Днепровском склоне перед Выдубицким монастырем.