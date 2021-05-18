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вторник, 18 мая 2021 15:01

Как приготовить мороженое из сирени: рецепт изысканного весеннего лакомства
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С лимона, вина, сахара и сирени получается изысканное мороженое
Фото: livejournal.com
С лимона, вина, сахара и сирени получается изысканное мороженое
С лимона, вина, сахара и сирени получается изысканное мороженое
С лимона, вина, сахара и сирени получается изысканное мороженое
С лимона, вина, сахара и сирени получается изысканное мороженое

Об изысканном весеннем деликатесе - мороженом из сирени - писал еще сто лет назад поэт Игорь Северянин:

"Сирень - сладострастья эмблема. В лилово-изнеженном крене
Зальдись, водопадное сердце, в душистый и сладкий пушок...
Мороженое из сирени! Мороженое из сирени!
Эй, мальчик со сбитнем, попробуй! Ей-Богу, похвалишь, дружок!"

Оказывается, это не просто красивая выдумка поэта. Приготовить такое мороженое можно дома. Причем рецепты бывают разными.

Вот рецепт мороженого из сирени с карамелью.

Нам понадобится:
Лимон - 2 шт.,
Белое вино - 250 мл,
Вода - 250 мл,
Сахар - 200 г,
Желатин - 1 пакетик,
Сирень - четыре большие соцветия.

Натираем цедру лимонов и выжимаем из них сок.
Воду, вино, 150 г сахара, лимонный сок, цедра смешиваем и доводим до кипения. Остужаем.

Отделяем цветы от соцветий сирени, добавляем в отвар и даём настояться час.

Замачиваем желатин в холодной воде и даём набухнуть.

Отвар процеживаем через мелкий дуршлаг. Часть отвара подогреваем и растворяем в нём желатин. Смешиваем с оставшимся отваром.

Остужаем, наливаем в мороженицу или миску и ставим на 4 ч. в морозилку, затем взбиваем миксером.

Для карамели:

Выложить противень бумагой для выпечки. Растопить 50 г сахара на сковороде.

Аккуратно выложить ложкой карамель на противень и дать растечься.

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Разложить мороженое по стаканам и подавать с карамельными палочками.

В Национальном ботаническом саду им. Николая Гришко в Киеве начала цвести сирень.

Об этом сообщила пресс-служба ботсада в Facebook.
"Волнующий момент, когда открылись первые цветы на сирени. Этот аромат вы ни с чем не перепутаете", - говорится в заметке.

Сад сирени - сирингарий - один из самых декоративных коллекционно-экспозиционных участков, который уже давно стал своеобразной визитной карточкой заведения, пишет Big Kyiv. Расположен сирингарий на Днепровском склоне перед Выдубицким монастырем.

Автор: Валерия Радзиевская
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