В Киеве расцвела первая сирень - фото

В Национальном ботаническом саду им. Николая Гришко в Киеве начала цвести сирень.

Об этом сообщила пресс-служба ботсада в Facebook.

"Волнующий момент, когда раскрылись первые цветы сирени. Этот аромат вы ни с чем не перепутаете", - говорится в посте.

Фото: facebook.com/nbg.kiev.ua

Сад сирени - сирингарий - одна из самых декоративных коллекционно-экспозиционных участков заведения, которая уже давно стала его своеобразной визитной карточкой, пишет Big Kyiv.

Расположен сирингарий на Днепровском склоне перед Выдубицким монастырем.

С самого места открывается вид на сад сирени, Днепр и Выдубицкий монастырь.

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В ботаническом саду столицы им. академика Александра Фомина зацвели магнолии. Здесь собрана одна из крупнейших коллекций этих деревьев.