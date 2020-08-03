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вторник, 04 августа 2020 10:00

Как приготовить маффины с малиновой начинкой

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Летом настоящий "преступление" не приготовить малиновые маффины. Ведь это простая и вкусная выпечка. Готовится быстро. Обычно, десерт подают к чаю, холодному молоку или кофе.

Автор: xvatit.com
  Выпечка получается нежной, воздушной и легкой по структуре
Выпечка получается нежной, воздушной и легкой по структуре

Ингредиенты:

яйцо - 4 шт.

сливочное масло - 100 г

сахар - 120 г

мука -150 г

разрыхлитель - 1 ч. л.

молоко - 50 мл

ванильный экстракт - 1 ч. л.

стакан малины

Приготовление:

Взбить масло с сахаром, ввести по одному яйцу, добавить ваниль, молоко и просеянную с разрыхлителем муку. Замесить тесто. Всыпать ягоды и осторожно перемешать. Выложить смесь в формы для маффинов. Выпекать в разогретой до 170-180 градусов духовке полчаса. Украсить десерт ягодами малины и сахарной пудрой.

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Маффины с орехами и курагой - десерт с выдумкой. Кажется, все просто, но вкус отличается от обычных кексов. Они имеют нежную текстуру.

segodnya.ua
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Дата
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