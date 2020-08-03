Как приготовить маффины с малиновой начинкой

Летом настоящий "преступление" не приготовить малиновые маффины. Ведь это простая и вкусная выпечка. Готовится быстро. Обычно, десерт подают к чаю, холодному молоку или кофе.
Ингредиенты:
яйцо - 4 шт.
сливочное масло - 100 г
сахар - 120 г
мука -150 г
разрыхлитель - 1 ч. л.
молоко - 50 мл
ванильный экстракт - 1 ч. л.
стакан малины
Приготовление:
Взбить масло с сахаром, ввести по одному яйцу, добавить ваниль, молоко и просеянную с разрыхлителем муку. Замесить тесто. Всыпать ягоды и осторожно перемешать. Выложить смесь в формы для маффинов. Выпекать в разогретой до 170-180 градусов духовке полчаса. Украсить десерт ягодами малины и сахарной пудрой.
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