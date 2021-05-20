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суббота, 22 мая 2021 02:28

Как обычный омлет превратить в изысканную запеканку

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Как обычный омлет превратить в изысканную запеканку
Время запекания 20 минут. Фото: instagram.com/kulinar_kolesnik/

От полезного и вкусного завтрака зависит не только самочувствие, но и настроение. Если овсянка не по душе, а обычный омлет надоел - стоит приготовить аппетитную запеканку. Кроме яиц в нее можно добавить мясо, грибы или овощи. Все зависит от вкусовых предпочтений.

Яичная запеканка с огурцом

Ингредиенты:

Молодые огурцы - 300 г

Репчатый лук - 1 шт.

Яйца - 3 шт.

Сметана - 50 г

Укроп, петрушка - горсть

Чеснок - 2-3 зубчика

Масло - 2 ст. л.

Паприка сладкая молотая - 1 ч. Л.

Черный молотый перец - 1/4 ч. Л.

Кориандр молотый - 1/2 ч. Л.

Соль и специи - по вкусу

Приготовление:

На разогретой сковороде, на растительном масле поджарить на среднем огне лук, нарезанный мелкими кубиками. Нарезать кубиками огурцы, мелко порубить чеснок, добавить к луку вместе с солью, перцем, паприкой и кориандром. Тушить 5-7 минут. В миску разбить яйца, добавить сметану, щепотку соли, мелко порезанную зелень петрушки и укропа, все перемешать. Залить огурцы яичной смесью, быстро перемешать и выложить в огнеупорную форму, смазанную сливочным маслом. Запекать в разогретой духовке до 200 градусов, 20-25 минут.

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Яичная запеканка с овощами

Ингредиенты:

Картофель - 1 шт.

Помидор - 2 шт.

Лук - 1 шт.

Помидор черри - 5 шт.

Брокколи - 9 соцветий

Половина болгарского перца

Яйца - 5 шт.

Оливковое масло - 2 ст. л.

Соль, перец - по вкусу

Приготовление:

Картофель отварить до готовности. Брокколи опустить в кипящую воду на 2 минуты и сразу вытащить. В сковороду налить масло туда нарезать кубиками помидоры и перец соломкой, лук полукольцами и тушить на медленном огне, немного подсолить. В керамическую форму выложить тушеные помидоры с перцем, сверху вареный картофель, затем брокколи. Яйца посолить, поперчить, перемешать и вылить на овощи в керамическую форму. Украсить дольками помидоров черри и выпекать до готовности в предварительно разогретой до 200 градусов духовке.

Яичная запеканка с фаршем

Ингредиенты:

Мясной фарш - 500 гр

Яйцо - 10 шт

Молоко - 50 мл

Твердый сыр - 100 гр

Лук - 1 шт.

Соль, перец - по вкусу

Приправы - по вкусу

Приготовление:

Взбить яйца до однородности. Влить молоко, половину сыра и 1/4 чайной ложки приправ и смешать. В разогретой с маслом сковороде обжарить мелко нарезанный лук, добавить мясной фарш, посолить, поперчить и обжарить. Форму для запекания смазать маслом, выложить слой обжаренного фарша и лука, и залить яичной смесью. Посыпать тертым на крупной терке сыром. Запекать в разогретой до 200 градусов духовке около 15-20 минут.

Молодая капуста - высоковитаминный овощ из которого готовят не только голубцы. Часто входит в состав различных салатов. Миксовать можно с чем угодно: овощами, яйцами, мясом, рыбой или грибами. Главное, чтобы капуста была сочной и свежей.

lifestyle.segodnya.ua
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